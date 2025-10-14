Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Palabrería

J. R. SEGUÍ

Martes, 14 de octubre 2025, 23:39

Sólo saben utilizar palabras, frases hechas y sueltan declaraciones enlatadas o en forma de notas de prensa. Pero poco más. Después de tanto nuevo tiempo ... en el poder, o estamos igual o seguimos estando. Sólo escucho ocurrencias desde cualquier rincón». Esa reflexión que me realiza un amigo ajeno a la política pero profesionalmente vinculado a ella me lleva a la idea del bla, bla, bla en la que vivimos. Antes damos un paso atrás que ofrecemos una solución. Miren sino las inundaciones. Reconstruimos, no construimos. En este ramillete que algunos definen culturilla, ya que no pasa de ahí por mucha foto institucional que nos vendan, ya ni se quejan. Los han dejado de lado. Los de antes y los de ahora. Los de antes se aprovecharon con descaro de su inocencia, y los de ahora ni se lo hacen mirar.

