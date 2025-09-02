Compartir

La cuestión es que en cuanto te descuidas han nombrado a otro afín en pleno estado vacacional. Ahora en el Instituto Valenciano de Cultura. Dicen ... que había un hueco en el catálogo. Eran pocos y vamos a llenarlos. Es el cáncer de crear puestos de trabajo, aunque no sea gente del orden establecido, pero sí de la política dominante. Para controlar no se sabe bien qué. La cuestión es llenar con otro concejal de partido y cargo de subdirector de gestión. Apenas tienen faena ni saben qué hacer pero allá que vamos a nombrar a más cargos a sueldo público de una ciudad y autonomía que si algo necesita es gente que sabe por dónde se mueve y no que vengan a cubrir huecos. Yo antes diría que tenemos una necesidad vital de gestión y nos va a arreglar ésto o aquello. Pero como por ahí no va la historia, pues uno más. Y así mientras llega, saluda y se va de comida va tocando terreno. Si un puesto del catálogo establecido lleva mucho tiempo sin cubrir es que no es necesario. Pero es la política que nos envuelve. Tenemos una gestión cultural que nadie ha explicado aún. Seguramente porque hay poco que contar. Después de varios años continuamos en un laberinto de iniciativas, por decir algo. La materia es el nombramiento o el cambio de nombre como ese Palau de Les Arts que ahora es también Opera House, según sus pegatinas. ¡Qué modernidad! No sé que pensará París, Milán o Venecia. Pero Valencia Opera House es un poco pretencioso. Si acaso Musica House porque hay más de lo otro que ópera.

Me lo recordaba un sabio de la cultureta: la clase política cree que la cultura es suya porque la paga de nuestros impuestos, pero ni arriesga, ni se expande, ni crece. Es culpa de todos. No hay equipos ni unidades de producción que sobrevivan a los terremotos. Hay nombramientos de familia. Lo fácil. Mientras te apuntes y pagues cuotas, ya tienes título. No hemos cambiado. Son las mismas miserias. Al menos, si lo explicaran. Pero ni eso. Que falta nos hace una catarsis.

