Releyendo el convenio de la Generalitat para traer a Valencia unos años las obras de Sorolla de la Hispanic Society of America (HS) e instalarlas ... en el denominado Palacio de Comunicaciones, el edificio que Puig compró al Estado por 25 millones, sólo me caben ya dos dudas: quién negoció ese convenio tan peculiar y por qué un acuerdo político pasa a manos privadas. Esa oposición ausente está para algo.

Pagamos mantenimiento, costes, traslados, personal, acomodación, mantenimiento, rehabilitación por cerca de 20 millones de euros y hasta la simpatía, pero lo ponemos todo en manos privadas: desde la recaudación, a la restauración o el merchandasing que si bien serán auditadas por esa fundación en la que también aparece la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento como pagadores mínimos, el resto pasa a un control privado. Aún no lo veo. No sé quién negoció ese convenio, pero tiene su aquel, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Generalitat. Nos va salir por un pico. Tenemos museos capacitados para tal efecto y hasta colecciones. Qué necesidad hay de meterse en un lío de tanta altura o hipotecarnos por una marca.

Estos días la Hispanic está vendiendo en subasta parte de sus fondos porque su edificio en Harlem es complicado de mantener y allí que aparecemos a salvar al mundo de los símbolos. Si uno ha estado en la HS sabe en qué condiciones sobrevive y cómo mantiene sus colecciones. Y gracias que Bancaixa pagó el acondicionamiento de la sala en la que se exponen los paneles de la España, pero el resto está repartido por un edificio vetusto, aunque elegante. Sin grandes condiciones a causa de la ausencia de medios económicos y poco trajín. No hacia falta ir a Nueva York para conocer los fondos. Ya los hemos visto. Además, el catálogo original de 1932 los ofrece al completo. No sé a quiénes habrán consultado. Que lo expliquen. Una franquicia es una cosa, e ir de nuevo rico, otra. Más aún sin conocer aún la letra pequeña pero pagando locuras.