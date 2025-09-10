Museos a debate

Ardo en deseos espirituales de conocer las conclusiones de una jornada que se ha organizado en el MuVIM bajo el título de Encuentro de Museos ... de Valencia que se celebrará el 12 de septiembre con el subtítulo de 'Nuevos públicos, nuevas tecnologías, nuevos retos'. Viene, eso sí, desde el mundo privado -Ricard Huerta, Germán Navarro Espinach y el Museo de la Seda- pero para hablar de lo público. Ya era hora. Dicen que se han apuntado una veintena de espacios institucionales, pero aún me faltan muchos más. Les debe dar miedo mirar en su interior o prefieren continuar en el siglo XIX.

Después de décadas de democracia y nula revisión, hace lustros que hacía falta una revisión o simplemente una reflexión. Siempre lo he dicho. Los museos públicos nos cuestan cada año una millonada. Se han convertido en reducto de funcionarios y colocados bajo sospechosos concursos de buenas prácticas para seguir en lo de siempre. Se repiten, se estorban, compiten sin objetivos, se contradicen. Muchos ya no tienen ni alma.

Ardo en deseos y esperanzas porque nos vendrá bien una reflexión en toda regla para saber dónde estamos, qué hacemos y para qué. No es un objetivo fácil. Más aún cuando muchos museos públicos están desde hace lustros atravesando una decadencia absoluta. Ya sé que después el tiempo borrará la memoria. Es nuestro sino, aunque si hubiera real interés, debería de sonrojar. Más que nada porque desde hace muchos tiempo el diálogo entre las instituciones públicas es nulo y lo privado o semipúblico se lo come todo con punch. Lo oficial se ha quedado obsoleto. Nadie se atreve a mirar por miedo al cambio político o incluso a ordenar, que es lo importante ¿Para qué queremos tantos museos públicos si unos y otros se repiten, la ciudadanía huye y el turista desconoce? Es una buena pregunta. Como saber también lo que nos gastamos. No espero retórica. Sólo valentía, porque así nos va. Pura inercia política y mucho desconocimiento. Lo peor es que en esta autonomía cualquiera crea otro museo. Será porque no lo paga de su bolsillo.