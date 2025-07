Muerte y memoria

Que rápida pasa la muerte. Más aún hoy en que todo sucede sin darnos cuenta. Pasa desapercibida mientras que no sea testigo o parte del ... insulto y la mentira. Nuestra clase política es la que se ha convertido en dueña de la única realidad. Es una trituradora informativa. Lo ocupa todo, aunque no tenga interés. El resto está de menos. Vivimos de la desmemoria y la falsedad.

Como las secciones dedicadas en muchos medios a lo que sucede en el mundo de la música, la arquitectura, el cine o la propia crisis existencial están muertas apenas queda espacio para el resto. Salvo un suelto, una nota a pie de página o una ráfaga de voz. Pero aún hay algo peor. Pasa desapercibida. Los relevos generacionales no aportan memoria. Son más baratos para el amo. Rellenan. Apenas les suena nada que no sea inmediato. La RRSS también suelen llegar tarde. No son tan operativas, aunque se refresquen con el tiempo e invadan el terreno de la obviedad. Nos estamos quedando sin referentes generacionales. El mundo sigue sin que hagamos siquiera un poco de memoria.

En apenas unos días se han ido, entre otros, Ozzy Osbourne, Chuck Mangione, Brian Wilson o el pianista Joaquín Soriano, no sólo uno de los grandes sino además responsable durante lustros del Iturbi. Casi nadie se ha enterado. Tampoco tenían porqué conocerlos, afirmarán algunos. ¿Para qué?, pregunto.

A las nuevas generaciones les mueve otra cosa. Es normal, pero no tanto para quienes han de servir de puente. Me incluyo en la autocrítica. Hemos perdido demasiada memoria. El interés está en el régimen, el regetón o el play back eurovisivo.

Si esto ocurre ahora qué será de los que se mueven entre la vanidad y los espectáculos enlatados, por mucho que especulen con negocios inmediatos. ¿Alguien se acordará de algo tras tanto blanqueamiento mental?

Dicen que la muerte vende muy bien periodísticamente. Si queda memoria, claro. Nos vamos equivocando o el pasado está obsoleto.