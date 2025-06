Comenta Compartir

Mientras existan en Valencia espacios públicos vacíos podemos imaginar muchos nuevos lugares de esparcimiento. Ya conocen ese lema de Valencia 'Ciudad de Plazas' ocupadas o ... hasta abandonadas como solares. Caben tantos museos y franquicias como quepan en la imaginación. Soñar es gratis, de momento. Mientras Hacienda no diga lo contrario, al lío. Cualquier día te cogen la palabra y ahí que te meten un castañazo para cuadrar cuentas. Sin FLA, y de compras. ¡Qué valentía! Tampoco se trata de culpar a Madrid o al Gobierno central de todos los males, que son muchos y tenemos un ministro de Cultura que apenas sirve para otros menesteres que labores propias. Como sus antecesores. Pero recriminar, como he leído a algunos técnicos que de lo suyo saben poco y utilizan su tribuna para hacer política, pues tampoco sirve para honrar a la patria. Aunque ya puestos y después de tantos anuncios gloriosos, me gustaría saber qué hacemos con el resto.

Creo que tenemos un Museo de la Ciudad que no es ni museo y menos de ciudad, y edificios de nueva planta como el de Guillem de Castro o Sant Vicent de la Roqueta tan muertos que ya casi conocen al propio santo. Sólo hace falta volver a llamar al zahorí de turno para ver si vibra la varilla, no ya por la línea del metro si no por el espíritu supra experimental del beato. Somos interminables. Hasta un poco cachondos, por ser fino y distinguido con ese poder que permite generar fantasías gullivedienses, como ese jardín nuestro del Turia dedicado al personaje que se va a llenar de restituciones de fibra de vidrio del personaje angloirlandés de sátira y pesimismo. ¿No hay más, o es sólo inercia temporal? Pues no existen cuentos locales, rondalles y fábulas autóctonas para imaginar y meternos de lleno en nuestra propia literatura de transmisión oral o escrita. Ahí ya entra la imaginación. En fin. Como eso no tiene mucho futuro hay que entenderlo como sugerencia pasajera. Pasar el tiempo. Yo le daría otra vuelta, con salero rumboso. O sea, con faldas y a lo loco.

