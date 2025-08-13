Ahora que hemos convertido los centros históricos en decorados y nuestras céntricas calles y monumentales edificios en una feria para turistas, sólo nos faltan animales ... para completar el paisaje. No sé hasta dónde vamos a llegar. No lo quiero ni imaginar, pero no parece que vayamos por el buen camino por mucho progreso del que nos hablen.

Hacía tiempo que no iba por el centro histórico. Es un secarral sin zonas de sombra. De eso a ciudad de las plazas hay un largo trecho. Estos días he seguido a una de esas hordas de turistas que vociferan tras una banderita anaranjada, pasan cerca de los monumentos y museos pero ni entran ni saben a qué se enfrentan. Pasan de largo al sonido del pito. Muchos van hasta sin camiseta, aunque creo que las ordenanzas municipales dicen algo al respecto. Se lo hemos regalado.

Y luego viene lo de las franquicias y la deshumanización de nuestra calles y el comercio histórico. Y las terrazas junto a los monumentos, algo que la Ley de Patrimonio también atiende pero pocos tienen en cuenta. Las franquicias han llenado el centro borrando historia y memoria. Las calles peatonales llenas de mesas, sillas y sombrillas dejarán mucho en impuestos pero han desnaturalizado nuestros mejores entornos. Con darse una vuelta por la calle de nuestras Corts simplemente se sacan muchas conclusiones del todo vale. ¿Es lo que queremos? No podemos entrar en el centro histórico porque las cámaras te vigilan, pero los autobuses turísticos llenan puentes históricos como también las furgonetas de reparto inundan la plaza de la Almoina. Que no me vendan, repito, lo del progreso.

Deberíamos establecer más planes de protección para nuestro patrimonio. Muchos de nosotros hemos dejado de acudir a nuestras calles más bonitas por agobio y porque han perdido su personalidad. El día que a nuestros monumentos los conviertan en parte de ese parque de atracciones todo estará ya arrasado. ¡Vivan las bicicletas y los patinetes descontrolados! Y el que no, a bañarse en los estanques de la Ciudad de la Artes. Tranquilos, nosotros pagaremos los gastos.