Tuvimos historia

Han aparecido una serie de elementos arquitectónicos en el Mercado Central de Valencia durante unas obras de modernización de nuestro icónico comercio, ahora refugio de ... turistas y puestos al estilo de la Boquería. Es como si el mundo se hubiera vuelto loco, aunque sea ya la segunda vez. Locamente hasta me parece bien. Al menos servirán para datar mejor el espacio y su imagen. Pero si me apuran es como el mundo al revés. Estamos borrando la memoria del centro histórico y la de sus negocios centenarios a base de pladur y luces de neón y unos «hierros y azulejos», que dirían los modernos, nos apasionan. Ni que fueran islámicos. O nos engañan o quienes aplauden con alegría el hecho, entre ellos la plana política, desconocen la historia. No ésta, sino toda. Alegrarse de un hallazgo puntual del que los chamarileros están repletos es casual, cuando al mismo tiempo se permite la destrucción patrimonial.

Hace lustros que nuestro consistorio eliminó las intervenciones arqueológicas en zonas de riesgo para darlas a manos privadas. Esa zona centro de Valencia es un polvorín arqueológico. Pocos excavan o tienen licencia para investigar. Sólo hace falta darse una vuelta para sacar conclusiones de nuevas fincas y hoteles boutique en proceso de construcción en plena línea de muralla. Entre el silencio. Podemos ir más allá. Los bancales de naranjos en el entorno de Simat de la Valldigna están llenos de restos del monasterio citado en nuestro Estatut como «templo espiritual, histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia e, igualmente, símbolo de la grandeza del Pueblo Valenciano», y en Sagunt te puedes encontrar losas de mármol romano y elementos judíos en cualquier esquina. Es nuestro sino. Al menos, ese brote de «sensibilidad» política me ha devuelto cierta esperanza sensorial frente a la destrucción y el populismo, el turismo o los fondos buitre. Somos grandes, muy grandes. Tanto que arrasamos en aras del progreso y lo celebramos con "hierros" y "pavimento" sin proteger, claro. Casi nada.

