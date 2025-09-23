Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tuvimos historia

J. R. SEGUÍ

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:59

Han aparecido una serie de elementos arquitectónicos en el Mercado Central de Valencia durante unas obras de modernización de nuestro icónico comercio, ahora refugio de ... turistas y puestos al estilo de la Boquería. Es como si el mundo se hubiera vuelto loco, aunque sea ya la segunda vez. Locamente hasta me parece bien. Al menos servirán para datar mejor el espacio y su imagen. Pero si me apuran es como el mundo al revés. Estamos borrando la memoria del centro histórico y la de sus negocios centenarios a base de pladur y luces de neón y unos «hierros y azulejos», que dirían los modernos, nos apasionan. Ni que fueran islámicos. O nos engañan o quienes aplauden con alegría el hecho, entre ellos la plana política, desconocen la historia. No ésta, sino toda. Alegrarse de un hallazgo puntual del que los chamarileros están repletos es casual, cuando al mismo tiempo se permite la destrucción patrimonial.

