Comenta Compartir

Estos últimos días han sido de auténtica locura. Algunos lo llamarían fuego amigo. Como por aquí cada uno va lo suyo pese a pertenecer a ... lo mismo, pues es una locura inconexa: sin diálogo. Son ganas de figurar, pero apenas de coordinar. Les gusta tanto la foto que venden su alma a cualquier precio. Antes al menos se avisaban. Ahora ya ni eso porque como para un cargo ya vale cualquiera... Inauguran o presentan sin freno lo que sea. Luego se quejan porque no les hacen caso. No hay tiempo ni forma. Pero es su forma de demostrar que están activos, aunque el discurso sea hueco. Más aún si se trata de corporaciones provinciales que están por territorialidad. Un cargo no garantiza conocimiento.

Hemos tenido el premio Iturbi en marcha, una de las grandes convocatorias internacionales en su género, y como si nada. Suerte que la gente lee, busca y decide sin necesidad de estar al corriente de gabinetes de comunicación abultados y hasta poco servibles. Como me contó alguien, un crítico se quiso acreditar para asistir al concurso internacional de piano y le sugirieron que comprara su ticket en una de esas oficinas de venta de entradas. Gran operación institucional. Mejor imagen. Se nota que están para pasar la mañana pero no para cuidar organismos, instituciones y menos aún propuestas culturales de las que no han oído hablar por edad ni interés. Estos días hemos tenido tantas convocatorias oficiales y oficialistas que no han sido ni citadas. Han pasado desapercibidas con lo que cuestan. Nadie vigila. Estos gestores son mentalmente reduccionistas. Sólo les preocupa figurar para después huir al pueblo y evitar el calor. La degradación institucional ha alcanzado límites insospechados. Se gasta por inercia, pero nunca por objetivos racionales. ¿A quién le importa el Iturbi? Sólo al aficionado que valora lo que vale la pena. Por cierto, ¿para qué tenemos medios públicos de comunicación si luego pasan de puntillas o de largo? Así hacemos país y patria, que dicen.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión