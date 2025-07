Festivales y números

Pegar una patada al suelo y que apareciesen decenas de festivales de música tenía sus ventajas, e inconvenientes. Estamos, pues, en tiempo de festivales de ... verano, pero pese al preámbulo que morir un día de éxito sería alcanzable y que tampoco se ha sabido en cierta medida desestacionar, el hecho en sí ha conducido al desenfreno. Al menos hasta el cambio de paradigma. Somos la 'autonomía del éxito'.

Del más del millar de convocatorias que se producen en el país, según las estadísticas oficiales, un tercio es cosa nuestra. Toda población que se precie quiere o ha querido uno. Era señal de pedigrí, presencia y rentabilidad económica. Pero como era previsible, la materia se transforma. El éxito se agota si uno no se reinventa y además los costes crecen al mismo ritmo que la propia subsistencia: en torno a un 30% en un par de años con lo que significa en cuanto al incremento de costes en cachés, infraestructuras, seguros... Faltaba la entrada en el negocio de los fondos de inversión.

Corren otros tiempos, por mucho que nuestra Generalitat llevada por su desequilibrio emocional incluso hablara de actuar como benefactor de un negocio privado que no puede estar sujeto al capricho público. Pues no iba nuestra Generalitat a crear hasta una dirección general de festivales para gloria y gracia de unos gestores que se han encontrado con su propia realidad. No estamos para eso.

Escuchaba recientemente en la SER a representantes del sector comenzar a quejarse de que esto no era lo esperado y que lo que se vislumbra tiene su aquel. Se referían a que los ayuntamientos están faltos de liquidez, la gente tiene los bolsillos esquilmados, los cambios generacionales cada vez corren más rápidos y el negocio, que es la consecuencia final, ya no lo es tanto debido a la inflación global. En resumen, que no se venden los abonos al ritmo esperado a estas alturas y algo falla.

Es la consecuencia de querer convertir una buena idea en simple negocio, aunque morir de éxito también tenga un precio.