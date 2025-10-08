Por allí viene la Mostra de Cine. Nuevo equipo, nuevas iniciativas, cambios. Habrá que analizar resultados porque todo se ha convertido actualmente en tan efímero ... que resulta complicado establecer resultados previos. La brecha generacional también decide. Les deseo suerte. Sé que hay voluntad, aunque la 'intromisión' política continúa siendo algo que se debería de desterrar. A ver si algún día se dan cuenta de que las ruedas de prensa se organizan para anunciar proyectos, ideas, novedades...y no como un encuentro de cargos públicos que están de paso y saben lo justo, pero les gusta tanto una foto que son capaces de vender su alma.

Ha pasado tanto desde las primeras ediciones del festival que hoy es complicado de reconocer. Como en todo, cada uno inventa su realidad y sólo hemos conseguido, con el tiempo, consolidar o crear una marca que distingue pero no siempre sus objetivos.

Por ello, cualquier iniciativa que sirva para guardar memoria y mantenerse en el tiempo debería de ser bien acogida, más allá de películas, vernisages e invitados. Recuerden si no la gala esa de los Goya que nos costó un par de millones e iba a ser eternamente nuestra, pero acabó en una fiestuki de progres descafeinados con ganas de estrenar trajes de noche. En fin. Nadie les recuerda.

No creo que ya nadie se acuerde del paseo de la estrellas, esa iniciativa que el Gobierno del PP, por cierto, quiso situar e inició en el Paseo de la Malvarrosa. Acabó inconcluso y muerto de risa. Una pena, porque de haberse mantenido igual hoy tendría lógica y vigencia y hasta sería un atractivo en una época en la que se quiere revitalizar el entorno. Pero como aquí y allí todo lo convertimos en un gesto político... Hubiera estado bien mantenerlo y hasta recuperarlo. Al menos, como parte de una memoria histórica y una sucesión de nombres vinculados a la ciudad y su festival de cine. Nunca es tarde, pero vivimos dentro de lo pasajero. Es dogma. Sin embargo, aún hay tiempo para creer en la intenciones. Lo demás, fallas volátiles.