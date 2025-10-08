Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Efímero

J. R. Seguí

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:02

Por allí viene la Mostra de Cine. Nuevo equipo, nuevas iniciativas, cambios. Habrá que analizar resultados porque todo se ha convertido actualmente en tan efímero ... que resulta complicado establecer resultados previos. La brecha generacional también decide. Les deseo suerte. Sé que hay voluntad, aunque la 'intromisión' política continúa siendo algo que se debería de desterrar. A ver si algún día se dan cuenta de que las ruedas de prensa se organizan para anunciar proyectos, ideas, novedades...y no como un encuentro de cargos públicos que están de paso y saben lo justo, pero les gusta tanto una foto que son capaces de vender su alma.

