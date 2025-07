Ya buscan recambio

Muy interesante y acertado el reportaje que hace unos días publicaba en estas páginas Laura Garcés con respecto al rumbo político cultural que ha tomado ... y lleva nuestra autonomía desde la acción política de la Generalitat. Si entraran también en la ecuación las taifas municipal y provincial sería de nota. Afortunadamente, otros medios se unían después al mismo hilo argumental. Al fin. El resultado era concluyente. Vamos, un desastre. Están haciendo bueno al anterior conseller de izquierdas, nuestro Marzà, con lo que todo queda dicho. Pero centrémonos en Rovira y su equipo, que es muy numeroso para sus nebulosos resultados. Rodearse de gente que no conoce la realidad dice ya bastante de una gestión, y si le añadimos algo de traca, entre el talante, la ausencia de liderazgo y la flacidez de ideas, pues 'arreglaó'. Tampoco esperaba más después de otro conseller previo experto en ganaderías. Este territorio es muy sensible y si se trata de eso que llaman cultureta aún más, aunque les quiten por el camino las subvenciones con salero.

Ahora que estamos en pleno proceso de cambio generacional, ya nadie entiende nada. Creía que establecer políticas era tomar rumbos, escoger destinos y sobre todo manifestar líneas. Pero se ha demostrado que nos hemos quedado en lo de siempre, esto es, programar para llenar huecos y refugiarse en Sorolla cuando vienen mal dadas. Ya hablaremos del último capricho que nos va a costar más que un aeropuerto nuevo como nadie ponga remedio. Y no me refiero a la oposición, que está también de luna de miel o en lo suyo, que tampoco se sabe qué es.

No me extraña que hace unos días me tentaran con nombres ante un hipotético pero urgente cambio de Consell. Cuando se empieza por ahí, aunque sea a corto o medio plazo, es que algo ha comenzado a moverse, está de más y desde luego no funciona ni siquiera internamente. Eso es lo triste. Hasta el núcleo duro se ha dado cuenta. Lo decía con sorna una veterana de la escena: aquí creamos fallas para quemarlas y quien venga después lo cambiará todo. Total, así nos va.