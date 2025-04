Bronca y dietas

Quienes vivimos el Consell Valencià de Cultura (CVC) desde su creación y hasta su decadencia absoluta sabemos para qué se creo y por qué. Así ... que le deseo mucha suerte al que será su nuevo presidente. Asegura aspirar a recuperar su espíritu inicial. Lo tiene fatal. Desde que el CVC se convirtió en pura bronca -estos dirigentes kleenex han conseguido trasladar a las instituciones su propio enfrentamiento personal y político- nada será igual. En primer lugar porque la institución nació con la idea de intentar legitimar las políticas de la Generalitat socialista de los ochenta, estaba integrado por auténticos homenots -no quiero limar currículos actuales- y su deriva ha sido una bruma de intereses y perfiles llanos.

Es el problema que tiene convertir una institución creada para dar 'prestigio', a un organismo que casi nadie consulta y terminó en cementerio de dispensables. Si no estuviera reconocido en el Estatut d'Autonomía y vista su utilidad lo mejor habría sido eliminar la institución y crear algo diferente, o incluso nada. La deriva política vivida en los recientes años ha sido una auténtica pesadilla de intereses y lujos personalistas. No sólo nadie le consulta más allá de las declaraciones de Bien de Interés Cultural (BIC), algo preceptivo, sino que sus informes, al no ser vinculantes, sirven para nada más allá del reparto de dietas y dudas. Tampoco reclaman atención salvo cuando se enzarzan en posiciones ligadas a siglas de partido. Son éstos quienes nombran a sus representantes, tengan o no pedigrí, y renuevan con objetivos claros: desestabilizar, marear, ser fieles y discutir per se al margen de ideas y consensos.

A estos políticos bisoños hablar de órganos consultivos les viene grande. Desconocen leyes. Hasta las presidencias habían sido producto de consensos pese al dirigismo del 'poder'. Aún resuena el plantón/pataleta de Zaplana cuando entre todos le sacaron los colores por la extinta RTVV. A partir de ahí, más bronca, repartos y lamentaciones. En fin. ¿Buscaban ahorro? Pues no se nota.