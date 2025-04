En absoluto

Comenta Compartir

No me gusta la deriva judicial en la que ha entrado el cese/destitución/despido del exresponsable del Consorcio de Museos, y por ende del ... Centre del Carme, y su llegada hasta los tribunales por lo que considera su despido improcedente. No deja de ser un cese político. Reclama un finiquito de 100.000 euros. No conozco caso igual entre personas que han ostentado cargo público por deseo divino de los poderes de turno. Un alto cargo nunca puede ser eterno, menos interino. Más aún cuando ha sido designado por «concurso de méritos» y trabaja por «cariño» para su Administración Pública/Política. Como romántico siempre he creído que a la gestión pública se accede por dedicación social y solidaridad, nunca por dinero.

No entraré a valorar lo que determine el sistema judicial. Pero sí que el caso es un precedente. Hay que ser ecuánime con lo que uno piensa en el duermevela intelectual. No voy a entrar tampoco a valorar si realmente fue cesado por desafección en su gestión, mala praxis o incompetencia, o todo a la vez, pero sí en que un alto cargo, por designación o concurso de supuestos méritos -aún no han explicado los suyos- ha de estar a las duras y las maduras. Y tener altas miras, defender su brillantez y salir con dignidad. Las pataletas conducen al abismo. Cuando uno juega al poder ha de saber a lo que se expone. Al menos queda en el currículum y en la memoria colectiva. No quitaré razones, pero sí que cuando uno firma un pacto con el diablo está sujeto a estos juegos. Hay que saber irse de un cargo. Otra cosa es cuando se habla de honorabilidad. Ahora no se trata de restablecer honores sino de reclamar posibles. La elegancia no es cerrar la puerta de golpe, más bien saber desaparecer con clase. De otra forma se pierde confianza. Lo otro es caer en el error mental del ego. El mundo nunca gira a un alrededor. El pasado es siempre remoto. Lo demás, literatura. Nos puedes salir muy caro cuando las prioridades hoy son otras. ¡Menudo dolor de cabeza!

