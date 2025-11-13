La alumna Rosalía

Rosalía es una artista formidable. El consenso universal sobre su genialidad es abrumador. 'Lux' es disco del año para la BBC. Madonna ha perdido la ... razón y asegura que no puede parar de escucharlo. La revista Rolling Stone lo califica como el trabajo más impresionante de la música pop en décadas y en la crítica de The New York Times se sostiene que en 'Lux' hay ecos de Vivaldi, Carmina Burana, Beethoven y Mozart.

Se dice que Rosalía es pura imagen de España, una marca sofisticada, moderna y transgresora que viene de Goya y Velázquez, pasa por Lorca y Buñuel y acaba en Rosalía. Desde luego, es una artista distinta, nada complaciente, amante del riesgo y la genialidad más allá del éxito. Pero hay algo que nadie dice: Rosalía se graduó en Interpretación de Música Tradicional, especialidad Cante Flamenco, en la Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc), donde empezó este grado con 18 años y lo culminó, como cualquier graduado, con su TFG, que no fue otro que el disco 'El mal querer'.

Durante varios años asistí a unas reuniones en las que participaba Núria Sempere, directora de la Esmuc desde 2018 (el año de 'El mal querer') y miembro de su equipo directivo desde la fundación de la Escuela en 2001. Solíamos preguntarle por Rosalía, pero contaba poco. Para ella había sido simplemente Rosalía Vila Tabella, una alumna brillante, pero alumna al fin y al cabo. Sin embargo, en la Esmuc pueden estar orgullosos porque detrás de la genialidad de Rosalía están las clases de Música y Cultura, Estética, Fundamentos de Acústica y de Composición, Teoría del Flamenco, Técnicas de postproducción, etcétera. Es más fácil ser un genio si se tiene una gran formación de base.