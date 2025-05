Comenta Compartir

Calendario. Si están leyendo estas líneas en un lunes es porque, de momento, no hemos tenido ningún sobresalto tras los antecedentes de los anteriores: ... la muerte del papa Francisco y el apagón eléctrico que paralizó España y Portugal (no hay que olvidarse de los vecinos). Por si acaso, he decidido encomendarse a la Mare de Déu (esta semana celebramos su festividad) para que el único sobresalto de hoy sea el atasco diario en la V-30. Porque lo de rogarle para que se conozcan los motivos del fundido a negro se antoja más difícil, habida cuenta de que andamos metidos entre comisiones: que si el comité de análisis, que si dos grupos de trabajo, que si otro de seguimiento... y cuando se cree la parlamentaria podremos decir aquello de 'apaga y vámonos' porque no hay nada más práctico para no avanzar -y dilatar plazos- que crear una comisión.

Causas. ¿Un ciberataque? ¿Un fenómeno atmosférico extraño? ¿Un exceso de energías renovables? Las hipótesis son variadas, pero las confirmaciones por el momento no llegan. Y eso que hoy se cumple una semana del apagón. Siete días desde de aquel incidente en el que desaparecieron de la red 15 gigavatios de energía en cinco segundos y en el que el Gobierno central tardó seis horas en comparecer ante la opinión pública y lo hizo sin aclarar nada. Al contrario, mantuvo la duda del ciberataque al mencionar a la OTAN. Por cierto, sin periodistas presentes en la sala en esa primer discurso. Tal es la situación que según el CIS -el de Tezanos- seis de cada diez españoles creen que la información que dio el Ejecutivo durante el apagón fue «insuficiente». Una semana en la que aún no tenemos explicación de qué provocó tan brusco desajuste, por qué no se habían previsto los riesgos propios de un cambio de modelo energético o, por ejemplo, por qué contamos con una interconexión con Francia tan débil (dos líneas de unos 2.800 megavatios) a pesar de ya se reclamaba aumentarla ¡en 2001! ¿Y nos extraña cuando esto recuerda a la situación en el corredor mediterráneo? Coste. El gran apagón colapsó infraestructuras críticas como transportes y telecomunicaciones (¿soy la única que sigue con problemas en la red de telefonía?), dejó a millones de ciudadanos sin luz y paralizó sectores clave de la economía. El impacto económico directo será inferior al inicialmente temido, ya que oscila entre los 400-800 millones que apunta BBVA Research, los 800 millones del Ministerio de Economía o los 1.600 de la CEOE. Sea una u otra cifra, haberlo, haylo. Limitado porque las empresas cuentan con planes de contingencia pero se traducirá en reclamaciones millonarias. Sin olvidar que ha puesto a prueba la reputación de España al ser un toque de alerta sobre la fragilidad de las infraestructuras energéticas. Así que urgen respuestas a esos cinco segundos.

