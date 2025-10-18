Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

ENTRE EL ORGULLO Y EL DOLOR

En el mismo mes de octubre, celebramos nuestro autogobierno y sufrimos las consecuencias de un sistema institucional en proceso de degradación, que lleva a la pérdida de confianza de los ciudadanos en la clase política y las instituciones.

ISABEL BONIG

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:48

Comenta

Este artículo se publica diez días después de la celebración del 9 d'Octubre, día grande de los valencianos; y diez días antes del primer ... aniversario de la trágica dana que costó la vida a 229 personas. Dos fechas que están grabadas ya en los anales de la historia de esta tierra, tan diversa, tan diferente, tan alargada, que a veces cuesta entender pero que siempre sorprende a propios y extraños.

