Que no nos inunde el caos

El domingo pasado, mi buen amigo Fernando Giner escribió en estas mismas páginas una magnífica tribuna titulada 'Abracadabra', en la que a partir de la ... etimología de esta palabra describía la realidad actual. Y decía, acertadamente, como del «decir y hacer» se ha pasado al «hablar y no hacer»; «no hacen falta hechos solo palabras; hablar no es hacer».

Aprovecho esta reflexión para aterrizar en la realidad de nuestro país.

Estos meses de junio y julio estamos viviendo una sucesión de acontecimientos importantes y trascendentes para el futuro de nuestro país: cumbre de la OTAN; inversión en defensa; corrupción y más corrupción; la peor estética de la corrupción; deterioro paulatino de los servicios públicos(sanidad, transporte; servicios sociales...), descrédito de las instituciones, problemas de vivienda cada vez más acuciantes, Congreso del PP, Comité Federal del PSOE, comparecencia en el Congreso del presidente Sánchez para dar cuenta del caso de corrupción que involucra a los dos últimos secretarios de organización de su partido; que acabó siendo una cuestión de confianza encubierta de sus socios; acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña, que ha soliviantado al resto de Comunidades Autónomas; estallido racista y altercados en Torre Pacheco; inmigración irregular; ley de amnistía y el informe de la Comisión Europea que determina claramente que la amnistía no responde al interés general; y más cesiones de competencias al País Vasco.

¿Por qué a nadie parece preocuparle la quiebra de la Hacienda valenciana, de nuestra autonomía?

Da vértigo y produce fatiga simplemente escribirlo; y vivirlo ni les cuento.

Los ciudadanos asistimos a una sucesión vertiginosa de acontecimientos, declaraciones, acciones e impactos que provocan una sensación de inestabilidad y de saturación en la que resulta difícil fijar prioridades, diferenciar lo importante de lo secundario o articular respuestas serenas, transformadoras y que den solución a los problemas complejos que afronta nuestro país.

Y es que el debate racional ha mutado hacia un discurso de confrontación, de palabras/declaraciones a las que no las acompañan la buena gestión.

Esta teoría no es nueva; es lo que Steve Bannon (estratega político y colaborador del presidente Trump en su primer mandato) ha denominado «flooding the zone with shit», es decir, inundar el espacio mediático con una gran cantidad de anuncios, declaraciones y polémicas que hagan que la capacidad de reacción del ciudadano, del adversario político y demás actores se vea desbordada. Mucha actividad comunicativa para impedir que el discurso político se concrete y se centre en lo importante.

La estrategia del caos tiene un objetivo concreto: la transformación estructural de la sociedad, generando caos para apelar a la creación de una nueva estructura, de nueva realidad o sociedad, que precisamente vendrá de la mano de aquellos que generan el caos. Esta estrategia es utilizada por los partidos tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Pero también arrastra e influye a los partidos mayoritarios. La tozuda realidad ha demostrado que quienes impulsan esta teoría del caos lo único que persiguen es cambiar a los gobernantes, no la forma de gobernar. Lo que tradicionalmente se conoce como gatopardismo: «si quieres que todo siga como está, es necesario que todo cambie».

Y esta situación también tiene reflejo en nuestra tierra. Me referiré a dos hechos importantes que afectan a nuestra Comunitat muy especialmente.

El primero hace referencia al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el de la Generalitat sobre el nuevo modelo de financiación catalana, que establece su carácter singular, federal y generalizable. Un acuerdo que, según el propio Gobierno, pretende sentar las bases de un modelo que aspira a sumar al resto de Comunidades Autónomas.

Y a la vista de estos hechos, cabe formularse las siguientes preguntas: Si el modelo de financiación catalán acordado pretende sumar al resto de Comunidades, ¿Por qué no se debate, discute y acuerda con total transparencia en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA, que es el órgano competente y de coordinación del Estado y las CCAA en materia fiscal y financiera?

¿Por qué existe la tendencia a apostar por un Derecho creativo, siempre al servicio de fines particulares y partidistas, y a mitigar la cultura de la legalidad que debe impregnar toda actuación pública?

¿Por qué siendo la Comunitat Valenciana la región con mayor deuda en relación con su PIB, a nadie parece preocuparle la quiebra económica de la Hacienda valenciana, y por lo tanto la quiebra de nuestra autonomía política y nuestro bienestar?

¿Por qué no se produce una verdadera rebelión pacífica de la sociedad valenciana, liderada por la clase política, que demande con firmeza y unidad (gobierne quien gobierne en Madrid) lo que en justicia nos corresponde a los valencianos?

El segundo hecho que ha pasado más desapercibido, pero de enorme trascendencia para la autoestima de nuestro pueblo, es el referente al documento remitido recientemente por el Gobierno de España a los Estados miembro de la UE para lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. Y he aquí la sorpresa, nada se dice del valenciano. Como exponía brillantemente mi paisano Leopoldo Peñarroja Torrejón, ha tenido que ser la Oficina técnica de la UE la que le recuerde al Gobierno de España, «que el valenciano es una lengua oficial en España, que no se puede excluir ni transmutar, porque, está viva, es distinta y distinguible».

Ante la pasividad del Gobierno de España, ha sido Europa la que ha reconocido la realidad jurídica de la lengua valenciana; pero también ante la pasividad del gobierno, administraciones e instituciones valencianas, que no han alzado la voz en defensa de la realidad histórica, cultural y lingüística de nuestra tierra, de la tierra a la que representan y sirven.