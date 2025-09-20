¿Y si nos fijamos más en los gregarios?

No soy aficionada al ciclismo, ni entendida en este deporte; pero siempre me ha maravillado la estética, la plasticidad visual de la serpiente coloreada, las ... imágenes, que a vista de pájaro y a través de las nuevas tecnologías, nos ofrecen de lugares y territorios a lo largo y ancho de nuestra geografía.

El ciclismo es deporte, estrategia, esfuerzo, fuerza, tesón, competición, espectáculo, afición, diversión y una extraordinaria promoción nacional e internacional para un país o una ciudad.

Leyendo estos días sobre este deporte, ha concitado mi atención la figura de los 'gregarios', corredores esforzados que trabajan incansablemente en la sombra para apoyar a cada campeón. Dicen los entendidos que los gregarios son una pieza fundamental en el ciclismo; son quienes trabajan en la sombra para conseguir el éxito del equipo, trabajando en equipo, aunque el triunfo sea individual. Y se esfuerzan y mucho, aunque ello suponga renunciar a sus legítimas aspiraciones. Ellos marcan el ritmo de la carrera; protegen y auxilian al líder en todo tipo de inclemencias meteorológicas; se encargan del abastecimiento en la carrera; neutralizan ataques; persiguen las fugas peligrosas; y muchas otras funciones, siempre con una única finalidad: trabajar y ayudar a que otro compañero gane la carrera, sabiendo que el triunfo de uno es el triunfo del colectivo y el reconocimiento a su trabajo.

Quizás sea el momento en que cada uno de nosotros nos fijemos más en los gregarios anónimos

Son un ejemplo de humildad, entrega, sacrificio personal, compañerismo; como dicen los propios protagonistas: «ganar perdiendo».

Corría el año 1984, lo recuerdo como si fuera ayer, cuando el pueblo que me vio nacer y del que tuve el inmenso privilegio de ser su alcaldesa, La Vall d'Uixò, acogió la final de una etapa de la vuelta ciclista a la Comunitat Valenciana, en la que un jovencísimo ciclista llamado Peio Ruíz Cabestany se alzó con la victoria. Yo sentía admiración por Cabestany porque era de San Sebastián, ciudad por la que siento una especial devoción.

Recuerdo aquel día como un día de fiesta. Todo el pueblo de la Vall, muy aficionado a los toros y al ciclismo, y que ha dado a este deporte nombres tan ilustre como Eduardo Castelló y Salvador Meliá padre (ambos fallecidos) Salva hijo y la joven promesa del ciclismo Javier Cubillas, salió a las calles para ver y recibir con alegría y entusiasmo a esa caravana viva y colorista de ciclistas, que fueron recibidos con ovaciones estruendosas.

Pero el pasado domingo, esta magia desapareció al anularse en Madrid la etapa final de la Vuelta ciclista a España.

Más allá del reconocimiento del derecho a manifestarse libre y pacíficamente y de la noble y justa causa que defendían los manifestantes, que no era otra que protestar contra los atropellos, masacres, violaciones del derecho internacional que está cometiendo el gobierno de Netanyahu, creo que la forma no fue la más correcta.

Amén de estas consideraciones (ya habrá tiempo para hablar de ellas), este hecho insólito y sus posteriores consecuencias han vuelto a recordarnos que en nuestro país todo, absolutamente todo, es objeto de politización. Todo sirve de excusa o palanca para polarizar aún más a la sociedad, no para mejorarla, con el único objetivo de dividirla y obtener una ventaja electoral sobre el adversario político.

Ojalá me equivoque; pero créanme cuando les digo que a estas alturas de la película no podemos esperar una mejoría en la situación. La polarización y el enfrentamiento van a continuar e incluso a incrementarse.

Por eso es tan importante hacer un buen diagnóstico de la situación actual y una buena estrategia para no caer en las trampas que, una y otra vez, algunos colocan con el único fin de desviar el foco de atención de lo realmente preocupante.

Pero volviendo a la figura de los 'gregarios', ésta no existe sólo en el ciclismo. Esta filosofía de vida está presente también en otros ámbitos de la vida. Hay muchas personas que trabajan para que el conjunto gane. Pensemos simplemente en el procedimiento de trasplantes de órganos, una cadena humana y profesional perfectamente engrasada donde participan diversos actores, desde el donante, conductores de ambulancia, celadores, auxiliares, enfermeros y médicos; y todos ellos aportan su ayuda imprescindible para que todo salga bien. Y así podríamos enumerar casos y casos, de personas anónimas que fuera de la luz de los focos trabajan diariamente para que el conjunto gane. Actúan y hacen; y no sólo observan y critican.

Por eso, en unos momentos de profundos cambios, de transformaciones tecnológicas con un fuerte impacto en el ser humano, de desastres naturales que golpean a los ciudadanos y territorios; mientras una parte de la clase política parece haber desconectado de la realidad y se dedica a construir y levantar muros en lugar de puentes y se muestra incapaz de construir una red que devuelva a la ciudadanía la capacidad de soñar, (en palabras del fallecido Papa Francisco),quizás sea el momento en que cada uno de nosotros, que formamos parte de la sociedad civil, dejemos a un lado nuestra comodidad y nos fijemos más en los gregarios anónimos. Seamos más gregarios y asumamos un papel activo en la sociedad, trabajando para nosotros, pero también para el conjunto; un trabajo que debería ser eficaz y duradero en el tiempo.

Tal vez, y sólo tal vez, construyendo esta red de compromiso y ayuda desde la base social libre e independiente podamos conseguir que algunos líderes entiendan que sus victorias se construyen desde la humildad, la verdad, el sacrificio, el esfuerzo y la confianza de muchos anónimos que trabajan por la Comunidad.