¿Y si nos fijamos más en los gregarios?

Todo sirve de excusa o palanca para polarizar aún más a la sociedad, no para mejorarla, con el único objetivo de dividirla y obtener una ventaja electoral sobre el adversario político.

ISABEL BONIG

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:40

No soy aficionada al ciclismo, ni entendida en este deporte; pero siempre me ha maravillado la estética, la plasticidad visual de la serpiente coloreada, las ... imágenes, que a vista de pájaro y a través de las nuevas tecnologías, nos ofrecen de lugares y territorios a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Espacios grises

