Valiente decisión

Un sentimiento de admiración me invadió al conocer la decisión de mi amigo Rogelio, cumplidos ya los sesenta, de irse de camarero a cualquier pub ... de Irlanda, dejando tras de sí un salario privilegiado y un cierto reconocimiento por su currículum y sus habituales apariciones en este Gallinero. «No tengo objetivos, Iñaki. Me siento infrautilizado. No tengo ganas de andar peleándome con nadie».

En el silencio del conticinio, la juzgaba decisión valiente, audaz, después de la primera reacción a calificarla de locura. Hace falta tener valor para dejar un estatus relevante y, a esa edad, distanciarse de lo tuyo. Recuerdo a uno de los personajes de 'El paraíso de las señoras' de Zola, «La distancia apaga los fuegos pequeños y aviva los grandes», aunque tampoco hay que hacer caso a protagonistas imaginarios.

«Me voy a aprender inglés sirviendo güisquis, cafés irlandeses y pintas», puntualiza como argumento decisivo para adoptar esta epístrofe tan radical. Reflexiono sobre cómo será su día a día irlandés. Aprenderá la lengua de Shakespeare, es más que probable. Igual de probable que los isleños acaben chapurreando valenciano. Los imagino tras tantas jarras consumidas jaleando la victoria de sus colores en el Torneo de las seis naciones, bajando la persiana, arriando la nostra senyera a los sones de «Per a ofrenar noves glòries a Espanya...» y simultaneándolos quizá con el «Amhán na bhFiann» (Canción de un soldado, en inglés A Soldier's Song).

Ha elegido Irlanda por aquello de la pertenencia a la UE. No sé si será Dublín, Cork, Galway o cualquier pueblo costero. Será difícil aclimatarse sin añorar el color y la calma, a veces dinamitada, del Mediterráneo, el cielo azul de Valencia... El sol desaparecerá de su vista durante meses.

Desconozco si llegará a contemplar los acantilados de Moher, tesoro paisajístico sin duda de aquel país, de forma tan extática como el cabo de San Antonio. Por no hablar de la imposibilidad de disfrutar de las playas y la mar de Benicàssim, Gandía o El Portet. El mar de Irlanda o el Océano Atlántico nada tienen que ver con el Mare Nostrum, cuna de toda la civilización occidental.

Sí podrá disfrutar en su lengua original a James Joyce (jamás pude llegar siquiera a la página 25 de su Ulises) Samuel Becket, Bernard Shaw y Oscar Wilde quien afirmaba, ¡ojo para tener en cuenta!, en 'El abanico de Lady Windermere', «En la vida las acciones son la primera tragedia, las palabras, la segunda y acaso la peor de todas. las palabras son implacables».

Tras amplias conversaciones, le he sacado el compromiso de seguir esta columna, continuar en contacto con lo nuestro y proseguir con sus apuntes certeros. ¡Que te vaya bonito, mi dilecto amigo! Así es la vida.