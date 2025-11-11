Tranquilos, estaba en plazo

Vi, leí y oí con estupor estos días tanta preocupación de los medios informativos nacionales, con tintes de crítica, por el hecho de que el ... PP no decidía ya el candidato a suceder a Carlos Mazón. Digo con estupor porque el asunto se encontraba en plazo legal. ¿Qué pasa si quienes tienen la responsabilidad de decidir -primero Feijóo, segundo Abascal- querían elegir el día? Al final, tanto misterio para llegar a quien parecía destinado el dedazo, Juanfran Pérez Llorca.

Me parece fenomenal que se preocuparan por el nombramiento. Me sorprendía el tono de crítica a los dos líderes citados. Mazón está de presidente en funciones, y aún faltan unos días para que se cumplan los doce previstos en la Carta Magna valenciana. Así que tranquilos. Más aún cuando la sentencia se hallaba en poder de un gallego.

Es verdad que extrañaba la tardanza cuando desde hace un año era opinión generalizada el relevo de Carlos Mazón tras su actuación el día de la Dana y posteriores. En ese contexto, podía parecer normal que, previendo el duro final, se tuviera estudiada la solución. Tampoco puede asombrar, si es verdad como así parece que la preferida de Feijóo era María José Catalá, que todo se haya enlentecido por la tajante negativa de ésta a dejar la Alcaldía de Valencia. Evidentemente, la demora demostraba también la existencia de dudas sobre el nombre a elegir.

En cualquier caso, sobran las críticas madrileñas a la actuación de la Dirección Nacional del PP, porque lo importante es el cumplimiento de la Ley. Todos deberíamos saber que la Ley constituye el pilar de un Estado de Derecho. Y aunque Pedro Sánchez discrepe de ello, la Ley garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante las instituciones y delimita el ejercicio del poder político, evitando arbitrariedades. Cumplir la Ley es una obligación jurídica y una expresión de respeto hacia las reglas para la convivencia democrática.

Por ello, cuando las decisiones políticas se adoptan dentro de los márgenes de la Ley, resulta poco razonable cuestionarlas. No estoy en contra de la crítica política, pero pierde consistencia cuando se dirige contra actos legales. Si el PP dispone de un plazo legal de doce días para designar al sucesor de Carlos Mazón, cualquier reproche resulta fuera de lugar.

Dicho todo esto, prefería que el acuerdo entre PP y Vox llegara cuanto antes. Para ello Feijóo tenía que dar el primer paso. Entiendo a quienes, me encuentro entre ellos, pedían celeridad. La procastinación, además de provocar nervios, puede reflejar inseguridad. Y eso no es aconsejable para quien ejerce un liderazgo. Así es la vida.