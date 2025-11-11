Tranquilos, estaba en plazo

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La crítica a Feijóo por no dar a conocer el sucesor es injusta

IÑAKI ZARAGÜETA

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:51

Vi, leí y oí con estupor estos días tanta preocupación de los medios informativos nacionales, con tintes de crítica, por el hecho de que el ... PP no decidía ya el candidato a suceder a Carlos Mazón. Digo con estupor porque el asunto se encontraba en plazo legal. ¿Qué pasa si quienes tienen la responsabilidad de decidir -primero Feijóo, segundo Abascal- querían elegir el día? Al final, tanto misterio para llegar a quien parecía destinado el dedazo, Juanfran Pérez Llorca.

