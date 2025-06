San Nicolás, aún más bella

Valencia cuenta con la Iglesia de San Nicolás como una de las atracciones culturales más importantes. Gracias a la remodelación ejecutada por la Fundación Hortensia ... Herrero, se ha convertido en la cuarta instalación más visitada de la ciudad hasta ser conocida como «la Capilla Sixtina de Valencia». El párroco, Antonio Corbí, no se ha conformado con ello y se ha compinchado con Grup Mediapro y Global Menta para ampliar esa atracción mediante una demostración de luz y sonido que transporta a momentos espectaculares. Así lo viví.

Cuando uno termina de disfrutar del visionado 'Homenaje a la Belleza' (es el nombre del videomapping), percibe la magnitud del proyecto: un colosal reto técnico y creativo solventado con nota excelente por los autores. Un desafío de tal magnitud que todo aquél que haya visitado san Nicolás sabe que no es un templo cualquiera, sino un lugar centenario, de culto, donde no hay centímetro sin decoración, pintura o referencia sacra.

Más allá de las dificultades técnicas (sin posibilidad de perforar muros, con un máximo de lúmenes para no dañar los frescos, proyección en bóveda curva, etc.) destaca el reto artístico y creativo. La mayoría de los videomappings se hace sobre una superficie en blanco (una pared, un techo); en cambio, en éste no hay hueco de la superficie a proyectar sin pintura. Un lugar sagrado, donde cada fresco tiene su razón de ser, que explican una historia y que son disfrutables simplemente con la contemplación.

¿Cómo lograr ese equilibrio entre la tradición y la tecnología, entre lo sagrado y el espectáculo? Según los creadores «con un mapping (proyección de imágenes sobre una superficie) que es un no-mapping (se proyecta lo que ya existe para resaltarlo) con un show no-show de luz que no compite con la belleza del templo, sino que la realza. Desde el emotivo inicio puede verse que no estamos ante una proyección de elementos nuevos que buscan el efecto 'wow' (golpe de efecto, un ¡ohhhh!) sino de un subrayado del arte ya presente, con enorme respeto por su belleza». Con rigor histórico, la proyección transcurre por tres actos (homenaje al gótico, la llegada del barroco y la vida de los santos), siendo precisamente la luz de san Nicolás la que nos guía hasta el apogeo final: un pincel lumínico recorre los lienzos, con sentido en cada uno de sus trazos, remarcando cada elemento, dando vida a las figuras y desvelando pequeños detalles, siempre con rigor y respeto, acompañado de una música original que emociona y sorprende.

De verdad, hay momentos en los que uno desea detener el tiempo y gozar más minuciosamente del arte que llena sus centenarios muros. Visita obligada para los enamorados del arte, también para los profanos. Así es la vida.