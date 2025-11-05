El responsable es Feijóo

La crisis abierta en el PPCV, con derivaciones al PP, por la dimisión de Carlos Mazón presenta unos cuantos frentes con una doble afección. A ... los populares valencianos y a Alberto Núñez Feijóo. Una crisis de la que el líder nacional no puede salir derrotado. La imposición del candidato por parte del presidente en funciones, del secretario general y de sus homólogos provinciales sobre los intereses del partido y de la Dirección Nacional, además de romper el hilo conductor y victorioso, derivará en la inestabilidad interna.

En un partido nacional como el PP, tanto la 'potestas' como la 'auctoritas' provienen a nivel orgánico de la calle Génova. Así ha sido desde que José María Aznar rompió con la costumbre de Alianza Popular en aquellos tiempos de Carlos Manglano, Ignacio Gil, Rita... para imponer al paladín en la Comunitat. ¿Quién derrocó a Pedro Agramunt? Madrid. ¿Quién puso a Eduardo Zaplana? Madrid. ¿Quién mantuvo a Francisco Camps sobre José Joaquín Ripoll? Madrid. ¿Quién apartó a Camps tras su acusación? Madrid. ¿Quién designó a Alberto Fabra? Madrid. ¿Quién apartó Isabel Bonig? Madrid. ¿Quién impuso a Carlos Mazón? Madrid.

De ahí que carezca de sentido la manifestación de Vicente Mompó -por cierto, él sí que está vetado por Vox- al Levante, «lo importante es que desde el PP valenciano podamos decidir el candidato al Consell en 2027», olvidando cómo fue él aupado «a dedo» y como presagio de la rebelión, imagino que auspiciada por Carlos Mazón, de los tres presidentes provinciales y el secretario general del PPCV repartiéndose, no sólo proponiendo al candidato sino vetando a nombres opuestos a sus intereses como María José Catalá.

La superación de esta especie de gallinero en el PPCV, corresponde ahora a Feijóo. Él afronta la responsabilidad de elegir al mejor candidato para el partido y de implantar la 'auctoritas'. Y si hacemos caso a la encuesta última de LAS PROVINCIAS, la preferida es Catalá y lejos, Pérez Llorca, y más lejos aún Mompó. Si no, hay ahí otros como Elena Bastidas, Betoret...

Es cierto que la realidad se ha impuesto dinamitando el axioma por el que algunos se rigen en política, «el que resiste, vence». Ahora ha sucedido todo lo contrario, la resistencia no ha hecho más que enturbiar las aguas por las que navegan los populares. Y sigue pareciéndome injusto que Mazón aparezca como único responsable. Le deben acompañar Polo, Aemet, Ribera, Bernabé y hasta Pedro Sánchez.

Feijóo debería tener presente la sentencia de aquel monstruo de la política italiana, Giulio Andreotti, «la vulnerabilidad tiene un alto precio imposible de pagar». Así es la vida.