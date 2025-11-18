Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados de Euromillones de hoy martes, 18 de noviembre: un nuevo millonario en un municipio de España de 19.000 habitantes

Respeto al himno y a la bandera

La NFL nos enseña la admiración a nuestros símbolos

Iñaki Zaragüeta

Iñaki Zaragüeta

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:45

Han tenido que venir de fuera para mostrarnos el respeto y el orgullo al himno nacional de nuestro propio país, la veneración a la bandera ... y la admiración a las Fuerzas Armadas en un evento deportivo. Lo acontecido el domingo en el Santiago Bernabéu fue más allá de un partido de fútbol americano, algo más que un acontecimiento deportivo. Me refiero al encuentro entre Washington Commanders y Miami Dolphins.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  2. 2 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  3. 3 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  4. 4 La alerta alimentaria por listeria se extiende a siete productos vendidos en la Comunitat
  5. 5

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  6. 6

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  7. 7 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  8. 8

    Las obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  9. 9 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
  10. 10 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Respeto al himno y a la bandera