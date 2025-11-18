Respeto al himno y a la bandera

Han tenido que venir de fuera para mostrarnos el respeto y el orgullo al himno nacional de nuestro propio país, la veneración a la bandera ... y la admiración a las Fuerzas Armadas en un evento deportivo. Lo acontecido el domingo en el Santiago Bernabéu fue más allá de un partido de fútbol americano, algo más que un acontecimiento deportivo. Me refiero al encuentro entre Washington Commanders y Miami Dolphins.

Reconozco, aparte del gran espectáculo de color y sonido exhibidos, que me emocioné y envidié la presentación y la sensibilidad hacia España demostrada en la presentación de las franquicias. Comprobar cómo los directivos de la NFL estadounidense demostraron más consideración hacia los símbolos españoles que nuestros dirigentes en algunas ocasiones, me produjo, además de envidia sana, cierta exasperación por nuestra falta de patriotismo.

Extranjeros nos demostraron cómo se siente el orgullo de una nacionalidad, a la suya y hacia la de España. Desde el despliegue de las dos inmensas banderas, desplegadas con honra, hasta el silencio deferente en la interpretación de los himnos. La de Karina Pasian al cantar el de Estados Unidos rebosó emotividad. Es lo que provoca tener letra ¿cuándo seremos capaces de ponerla al nuestro?.

Los organizadores americanos tuvieron el gesto del reconocimiento a la UME por su extraordinaria labor en las tragedias. «Sois nuestros héroes. Gracias», fue el cierre orgulloso al vídeo sobre esta sección del Ejército español.

Los ciudadanos de la mayoría de naciones viven el himno y la bandera como un latido colectivo. No es solo música o un trozo de tela, son la memoria compartida, la expresión simbólica de un pasado común y de un futuro a construir entre todos. El himno emociona porque condensa historia; la bandera une porque recuerda que, pese a las diferencias, existe un proyecto colectivo que merece ser defendido.

En España, sin embargo, esa relación con los símbolos es bien diferente. Con la excusa de quienes han propagado el haber estado asociados a un uso político excluyente, muchos se han alejado de ellos. Un sentimiento favorecido por los políticos. Ellos lo han propiciado durante los últimos cuarenta años mediante la supremacía de los intereses partidistas las diferentes identidades territoriales, que pretenden representarse por símbolos propios denostando los de todos.

Me sorprendió la ausencia de algún miembro del Gobierno, incluido Pedro Sánchez. Espero que no fuera por miedo a contaminarse de Ayuso, Martínez Almeida y de cien mil españoles de todas ideologías que allí vibraron. Así es la vida.