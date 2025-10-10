Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La regata singular

El vencedor no es el primero sino quien cocina el mejor plato

Iñaki Zaragüeta

Iñaki Zaragüeta

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:30

Me divertí tanto, lo pasé tan bien, que no resisto la tentación de contarlo de nuevo. Como el año pasado, la hospitalidad extrema de Esther ... y Vicente Llácer me ofreció la oportunidad de participar en la 'XII Regata Gourmet RACE Moraira-Teulada' y la ocasión, a mí y a todos los inexpertos polizontes, de vivir unas cuantas horas de risa, ¡qué buena es la risa para la salud!, y disfrutar de buena compañía, adornada por unos buenos alimentos y una sabrosa bebida.

