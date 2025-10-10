La regata singular

Me divertí tanto, lo pasé tan bien, que no resisto la tentación de contarlo de nuevo. Como el año pasado, la hospitalidad extrema de Esther ... y Vicente Llácer me ofreció la oportunidad de participar en la 'XII Regata Gourmet RACE Moraira-Teulada' y la ocasión, a mí y a todos los inexpertos polizontes, de vivir unas cuantas horas de risa, ¡qué buena es la risa para la salud!, y disfrutar de buena compañía, adornada por unos buenos alimentos y una sabrosa bebida.

La competición ofrece una peculiaridad: no importa el mejor tiempo. El vencedor no es quien llega primero sino quien cocina el mejor plato durante la travesía. Un plato facilitado por la organización, este año fue el atún, que debe ser cocinado en el transcurso de los 110 minutos, ni uno más ni uno menos, que dura la navegación. Mientras el o los cocineros se afanan en su tarea, los demás pudimos admirar las maravillas de la costa entre Moraira y el Peñón de Ifach, con Punta Estrella, las calas Baladrar y Advocat y el puerto deportivo de Basetes de por medio.

La sorpresa de inicio tuvo tintes novelescos, traición incluida, porque este año Belén se propuso ganar y para ello maniobró contra los cocineros de la edición anterior, Pepín y Ximo, a quienes nadie avisó de su relevo en los fogones por Willy Rodríguez, una sorpresa recibida con humor y resignación por los afrentados. Belén tuvo la recompensa de que la obra de sus pupilos fue galardonada con el premio al plato mejor presentado. Exultante y dichosa mostró su satisfacción, a la que nos unimos todos, cuando el jurado cantó el premio.

La travesía fue fantástica. Contar con la presencia de José Manuel es asegurar la amenidad y la carcajada hasta la hilaridad. Sucedió ya el año pasado a pesar de venir con una decepción amorosa reciente. Lo de este año fue punto y aparte. Superado el desengaño, se vino arriba, como decimos en mi pueblo, como consecuencia de haber encontrado su nueva media naranja que le ha agrandado todavía más el optimismo, el ingenio y la alegría, precisamente por el viento procedente de la gélida Noruega aunque afincada en nuestra Comunidad hace tiempo. Gracias Tina y esperamos viajar a tu país más pronto que tarde.

El Mediterráneo nos deparó una jornada placentera de sol y mar suave. De nuevo una experiencia fabulosa gracias también a la perfecta organización por parte del Club Náutico de Moraira, que precisamente cumple su cincuenta aniversario.

En definitiva, me sentí como Neptuno, dios de las aguas y los mares, presto a repetir en la decimotercera edición si los anfitriones lo disponen. Así es la vida.