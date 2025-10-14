El PP tiene un problema

La subida en expectativa de voto de Vox y el estancamiento del PP constituyen un denominador común de todas las encuestas conocidas en estas fechas. ... Alberto Núñez Feijóo debería reflexionar sobre ello y no limitarse a menospreciarlas y seguir atacando a ese partido y a su jefe, Santiago Abascal. Ese ascenso también lo indican las efectuadas respecto a las autonómicas de la Comunidad Valenciana, aunque en éstas existe algún factor identitario.

No se trata solo de una oscilación demoscópica. Es una señal de que algo falla en la estrategia y en el liderazgo de Feijóo. Como si se hubiera quedado atrapado entre la indefinición y la falta de un relato convincente. El PP da la impresión algunas veces de no terminar de aclarar qué ofrece realmente. Su discurso se mueve entre la moderación calculada y los guiños a un electorado más duro que no termina de atraer.

Esa sensación de duda no parece muy recomendable cuando la política exige posiciones claras. Mientras Feijóo evita pronunciarse con rotundidad en temas como relación con Vox, okupas, inmigración, memoria histórica, independentistas... Abascal consolida su mensaje directo. Puede gustar más o menos, pero se entiende. Y en política, lo que se entiende, se vota. O si se prefiere, se vota lo que se entiende.

La subida de Vox en nuestra Comunidad adquiere además otro agravante propio. Carlos Mazón arrastra las consecuencias negativas de su discutida gestión durante la dana del 29-O. La percepción de improvisación y falta de empatía le ha pasado factura. Y si el liderazgo autonómico se tambalea, el impacto a la baja es inevitable. Nadie sabe si eso podrá superarse tras sus explicaciones en la exhaustiva y excelente entrevista en LAS PROVINCIAS realizada hace unos días por Héctor Esteban y Juan Carlos Ferriol. Una explicación tardía que no sé si será correspondida con la credibilidad por parte de los valencianos.

De una cosa estoy convencido. Mazón no fue el culpable del fracaso de Feijóo en las elecciones de 2023 por pactar con Vox, como imputan desde la dirección nacional del PP. En mi opinión, la responsabilidad recayó en el exceso de confianza porque «esto está ganado, no nos movamos» y por adherirse a la cruzada del PSOE contra Vox para atemorizar a la ciudadanía.

Por cierto, el CIS de Tezanos parece haber iniciado de nuevo esa cruzada publicando descaradamente unos datos en favor de Vox a costa del PP para volver a aterrorizar a los votantes con su llegada, como si fuera el diablo cuando Pedro Sánchez no ha tenido ningún empacho pactando con quienes son menos democráticos y anticonstitucionalistas como los proetarras e independentistas.

En definitiva, mientras Feijóo siga dudando, Abascal seguirá creciendo. Así es la vida.