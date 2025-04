El poder del 'lobby hotelero'

El 'lobby hotelero' sigue cosechando victorias. Tantas, que aumentan su voracidad. Veremos hasta cuándo y hasta dónde. Comprobaremos si sus objetivos tienen un límite o ... si éste concluye en el infinito. Así lo demuestran sus apetencias. Tras sus respectivos triunfos con la incomprensible derogación de la Ley de la tasa turística y sobre los apartamentos turísticos -cómo se nota que este sector carece del referido 'lobby'- su reivindicación se cifra ahora en la construcción de 10.000 plazas hoteleras en la ciudad de Valencia.

¡Cómo no! La alcaldesa María José Catalá les ha dejado expedita la pista con la radical limitación de apartamentos turísticos. Eliminada la competencia, todo el monte es orégano. Porque ¿tiene sentido que en un bajo pueda abrirse un bar, una peluquería, un comercio o cualquier tipo de establecimiento al público y no un apartamento turístico? Yo no encuentro justificación razonable. Otra cosa es, por supuesto, que este tipo de habitáculos estén bajo estrictas disposiciones legales como entrada independiente, medidas de seguridad, acotación de ruidos y demás inconvenientes molestos para los vecinos.

Me vino esto a la memoria al leer la información de Javier Gascó esta misma semana en LAS PROVINCIAS exponiendo las declaraciones de la directora ejecutiva de Hosbec: «La ciudad tiene capacidad de crecimiento como para otras 10.000 plazas más de las que tiene para dar respuesta al volumen de visitantes que recibe al año». Con la actual política municipal, según mi amigo Rogelio, las harán.

No estoy en contra de los hoteles pero también a favor de la conveniencia de apartamentos turísticos. Tienen virtudes que no pueden ofrecer aquéllos. Por propia experiencia, me refiero, en primer lugar, a los precios, además de las comodidades para la familia para las tertulias en privado, atención a los niños, convivencia en desayunos, comidas o cenas...

Todo tiene sus ventajas e inconvenientes, pero nunca es aconsejable una política basada en las restricciones, menos aún si por ellas hay grandes beneficiados. Parece claro que en la política actual del 'cap i casal' haberlos, haylos.

Dicho esto, hacen bien los hoteleros de aprovechar su buena racha. ¿Por qué iban a detener sus aspiraciones tras el logro de la eliminación de la tasa turística? Decía antes que incomprensible porque la Ley la marcaba voluntaria para los Ayuntamientos. ¿Qué impedimento había cuando nadie deja de viajar por la existencia de ella? ¿Quién pregunta si hay cuando programa su viaje? Ya lo escribí en su día. Nadie anula su programa por el hecho de que la haya. El inconveniente para el hotel no está en la caída del turismo, dejémonos de mandangas, sino en la insaciable Agencia Tributaria. Así es la vida.