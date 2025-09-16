Otegi sin vergüenza

¿Qué va a hacer el PP? ¿Qué va a hacer Alberto Núñez Feijóo para encauzar esa avenida que inunda España en favor de que ... Arnoldo Otegi sea un hombre de paz, capaz de hacer declaraciones insultantes para cualquier persona de bien, y que José Antonio Ortega Lara, por poner un ejemplo de los cientos posibles, un perfecto desconocido para unas cuantas generaciones de españoles?

Es una pregunta que lanza mi amigo Rogelio al escuchar al exetarra -el 'ex' por bondad pues, al menos que yo sepa, sigue ensalzando y homenajeando a los asesinos- «volvemos a denunciar -declaraba en referencia a la guerra en Gaza- la estrategia de genocidio, la estrategia de apartheid. No hay ningún derecho a la legítima defensa que mate miles de niños. Eso va en contra del derecho internacional. Tiene que ponerse fin al incumplimiento de todas y cada una de las resoluciones de Naciones Unidas, de una vez por todas».

Sé que no hay comparación cuantitativa entre mil y decenas de miles, pero ¿cómo tiene las santas narices de hablar de ello quien ha pertenecido a una banda responsable de casi mil asesinatos -hombres, mujeres y niños- centenares de heridos y decenas de secuestrados? Algo está sucediendo en España muy preocupante.

Lo peor es que hoy eso que llaman «relato» lo ha ganado ETA a través de Bildu. Algo que parecía impensable hace veinte años, como declaraba hace unos días María San Gil, sucede ahora, Ortega Lara era una víctima, un héroe para la mayoría de españoles tras pasar 532 días con sus 532 noches en un zulo, y Otegi un miembro de banda terrorista. Hoy, sin embargo, Otegi es un 'hombre de paz' y Ortega Lara un personaje olvidado, gracias al PSOE de Zapatero antes y de Pedro Sánchez ahora. Y por supuesto, aunque menos sorprendente, a Podemos y demás.

Ese relato al que me refiero tiene especial interés en eludir la verdadera razón por la que ETA abandonó las armas y atribuírsela al PSOE y a Zapatero, olvidando que, cuando esto llegó, la banda estaba ahogada económicamente y con las sucesivas cúpulas directivas detenidas. Fue esencial la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la colaboración de Francia y Estados Unidos gracias a la excelente relación del Gobierno de José María Aznar con ellos.

Espero que la Historia cumpla con su deber de narrar los acontecimientos tal como sucedieron y evite las versiones interesadas. Por ahora se presentan demasiadas complicaciones por la imposición de un relato sesgado y vergonzante en las aulas. Si no fuera así, Bildu no gobernaría España en los asuntos que le interesa. Así es la vida.