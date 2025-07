Nadie ha dimitido

Nadie de los máximos dirigentes en la nefasta gestión de la dana ha dimitido y han transcurrido ya nueve meses. Unos y otros se escudan ... en trasladarse la responsabilidad. Se mantienen en el poder a pesar de lo sucedido y de las graves deficiencias por resolver, algunas dependientes exclusivamente de una decisión política. No entiendo, por poner un ejemplo, la falta de reparación de ascensores en decenas de casas.

Empiezo por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, muy criticado por su gestión ese día. No estuvo donde tenía que estar, pendiente de los acontecimientos cuando existían avisos de riesgo de grandes lluvias desde días antes. Como agravante, no ha explicado o no ha podido hacerlo. Se le reprocha que llegó tarde al Cecopi y, una vez conocida la tragedia, no pidió la emergencia 3 para que el Gobierno central asumiera el mando.

El Gobierno, en este caso su presidente Pedro Sánchez, nunca acordó declarar el nivel 3 de emergencia «emergencia de interés nacional», lo cual considera un fallo estructural del sistema de protección civil español. Es verdad que Mazón no la pidió, pero la Ley le otorga al Ejecutivo central la posibilidad de declararla por su cuenta a través del Ministerio del Interior.

Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, tampoco estuvo a la altura de los acontecimientos. Tanto, que ha sido acusado por la Guardia Civil de no emitir alertas clave cuando se superaron umbrales críticos en el barranco del Pollo, lo que provocó la falta de reacción institucional.

La Agencia Estatal de Meteorología, por su parte, emitió alertas desde el 25 y 26 de octubre y elevó a nivel rojo el 29 a primera hora. No obstante, un informe de la Guardia Civil y el jefe de Climatología de Aemet Valencia lamentan la falta de liderazgo y coordinación técnica del Cecopi, que entorpeció la activación rápida de medidas preventivas.

En un país desarrollado es excepcional que tras una suceso de esta magnitud ninguna de estas figuras haya dimitido. Sólo Mazón cesó a la consellera de Interior y al secretario autonómico. Ni Mazón, ni Sánchez, ni Polo, ni responsables de Aemet. La indignación social y de las víctimas está más que justificada. Otra cosa es que las manifestaciones se limiten a pedir exclusivamente la dimisión del presidente de la Generalitat.

La tragedia, con 228 fallecidos, puso al descubierto demasiados fallos: falta de liderazgo conjunto, retrasos en alertas, fallos técnicos, instituciones debilitadas y respuesta tardía como para que todos sigan ahí. Así es la vida.