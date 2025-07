Me conformo con 2027

Me conformo con que Pedro Sánchez convoque las elecciones generales en 2027» es la respuesta de mi amigo Rogelio al discutir sobre la posibilidad de ... que el presidente del Gobierno adelante los comicios. Añadió, «quien ha vulnerado los artículos 62.i de la Constitución que prohíbe los indultos generales, el 14 sobre la igualdad de los españoles, el 134.3 sobre la obligatoriedad de presentar los Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados ¿por qué no va a incumplir uno más, el 68.6 sobre la exigencia de convocar elecciones si para ello cuenta además con el aval del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido y seis cómplices más?».

La Carta Magna es muy clara al prohibir los indultos generales, al consagrar, «los españoles son iguales ante la Ley» y que se sepa hasta ahora los catalanes son españoles, al imponer «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiación de los del años anterior», al igual que lo es al señalar que «las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato...».

Pedro Sánchez, me ratificaba Rogelio, se ha pasado aquellos tres mandamientos por salva sea la parte. Ante semejante actuación política por parte de quien tanto se contradice a sí mismo y a sus principios por aferrarse al poder, no me parece de locos temer que, llegado el momento, al tener segura la derrota, no pueda acogerse a cualquier estratagema de «emergencia nacional», «no podemos permitir que gobierne la derecha» -son sus palabras, no mías- decida mantenerse al mando de ese barco que tanto le gusta nombrar en los últimos tiempos por «el interés general» que también tanto reitera. Acostumbrado a preterir la Constitución, nada podrá extrañarnos.

¡Ojo! No nos llamemos a engaño, él está anunciando y diseñando un camino hacia un régimen presidencial como Venezuela. Lo expuse en este mismo Gallinero, «Sánchez cercado por los múltiples casos de corrupción que le afectan a él, a su familia, a su Gobierno, a su Fiscal General y a su partido, el PSOE, con la aprobación de esta Ley de Eficiencia Judicial, la conocida como Ley Bolaños aspira al poder irrestricto para elegir a jueces y fiscales de forma que la Justicia obedezca a su sesgo ideológico».

¿Creemos de verdad que se opondrían a ello Yolanda Díaz y demás chupópteros, como diría José María García, para entregar el poder del que disfrutan?. Ellos desde ese panal harán buena aquella afirmación de Winston Churchill -ésta sí es cita verdadera- proclamada hace 80 años: «Los fascistas del futuro, se llamarán a sí mismos antifascistas». Así es la vida.