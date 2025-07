Compartir

El Gobierno y el PSOE -hace solo una semana- ponían la mano en el fuego por Santos Cerdán. Hoy, el tipo está en la cárcel. ... El hombre de confianza de Sánchez. Ese al que el autócrata le encargó negociar con Otegi y Puigdemont. Para comprarles a esos dos la Presidencia del Gobierno de España. Así que punto y aparte. Comenzó la cuenta atrás. Inexorable. Sin retorno. El sanchismo empieza a entrar en prisión. Seguirán más. Seguro. Porque parece que Koldo está dispuesto a cantar. A fondo. Si Fiscalía le garantiza dejar al margen a su familia y una condena corta. Por su parte, Ábalos asegura que Sánchez le advirtió que la UCO estaba investigando a Koldo. Un chivatazo en toda regla. Semejante a aquel del caso Faisán. Dado entonces a ETA por el Gobierno de Zapatero. A fin de abortar una operación policial contra el aparato financiero etarra y proteger la negociación secreta que el Gobierno mantenía con la banda de asesinos. Por eso Vox acaba de interponer acciones judiciales contra Sánchez. Por un presunto delito de revelación de secretos. Perpetrado con la intención de alertar a su propia trama corrupta. Esa organización criminal actuante en el seno del Gobierno y del partido. Cuando también empiezan a surgir nuevas sospechas. Sobre la cuantía total de lo robado. Sobre quién o quiénes se han beneficiado de esta rapiña orquestada. Personas físicas y jurídicas. En consecuencia, veda abierta. Cómplices y corruptos pueden echarse a temblar. La Justicia se ha puesto en marcha. No va a parar. Aunque el Gobierno trate de acallarla. Someterla. Buscando aprobar deprisa una serie de leyes con ese propósito infecto. Además, tampoco los españoles están dispuestos a aguantar la pestilencia que produce tanta basura emergente. Por eso el rechazo contra Sánchez es imparable. Un clamor nacional. Creciente. Sin embargo, algunos todavía siguen no queriendo obrar de forma consecuente. Son los de Yolanda Díaz. Que se dicen 'ofendiditos' por la corrupción. Pero ahí siguen. Amarrados a sus ministerios. Haciendo el más espantoso ridículo cada vez que abren la boca. Es el Partido Popular que continúa empeñado en no presentar la moción de censura. Dando cómoda cobertura a quienes nunca van a respaldar esa iniciativa. Golpistas, comunistas, nacionalistas y bilduetarras. Ahorrándoles gratis tener que retratarse en público. Con luz y taquígrafos. Teniendo que votar en el Congreso de los Diputados su apoyo o no a Sánchez. Allá pues unos y otros. Lo pagarán en las urnas. España vive una situación crítica. Insostenible. Es hora de firmeza. Claridad. Coraje. Coherencia. Sobran cálculos. Cobardía. Chorradas y monsergas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión