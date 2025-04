Relato exacto

La sensación de inseguridad crece entre amplias capas de la sociedad española. Entre las mujeres por el incremento de los delitos sexuales. Entre los habitantes ... del medio rural al haber disminuido la presencia de la Guardia Civil en esas zonas. Entre los vecinos de los barrios en los que hay mas emigración ilegal. Entre los ancianos asaltados en el portal de su casa. Entre los jóvenes amenazados por pandillas urbanas muy violentas. Entre los propietarios que han visto ocupada su vivienda. Sin embargo el Gobierno dice que la delincuencia no es un problema en España. Aunque haya aumentado un doce por cien desde que Sánchez llegó a Moncloa. Disparándose aquellos delitos que producen gran alarma social o repercuten mas directamente en la vida cotidiana de los españoles. Homicidios, asesinatos, lesiones, riñas tumultuarias, hurtos, delitos contra la libertad sexual,a gresiones sexuales con penetración o violaciones en manada. Ademas Sánchez y sus secuaces niegan que la emigración ilegal acreciente la delincuencia. Los hechos les desmienten.

Desde 2020 han entrado ilegalmente 235.000 personas. El año pasado lo hicieron 63.970. Mas de cinco mil al mes. Cifras que denotan el fracaso estrepitoso del Gobierno. Por no combatir de forma decidida a las mafias del tráfico y a las ONGS que colaboran con ellas. Por no asegurar la integridad de nuestras fronteras terrestres y marítimas. Finalmente por no llevar a cabo una política de firmeza con Marruecos. Todo ello repercute después en lo que acaba sucediendo en las calles de aquí. A tenor de la reincidencia delictiva de 'menores' extranjeros que en la mayoría de los casos son mayores de edad. Una evidencia que se va a acentuar a corto plazo puesto que Marruecos y Senegal acaban de poner en libertad a miles de presos con ocasión del fin del Ramadán. Gran parte de ellos terminarán llegando a territorio español. Así que la presión sobre Canarias continuará al alza mientras que el Gobierno -en vez de abordar con rigor la cuestión de fondo- lo único que hace es forzar un sistema de reparto obligatorio de emigrantes ilegales entre todas las comunidades autónomas. Parcheo inútil al tiempo que acentúa el efecto llamada. Anunciando que va regularizar a novecientos mil de esos emigrantes ilegales que están en España. Despropósito que ha contado con el apoyo de todos los partidos políticos, excepto Vox. Al que además se le acusa de xenófobo por hacer el relato exacto de cuanto está ocurriendo. No obstante datos oficiales demuestran aquello que el Gobierno pretende esconder. Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad informa que el 31% de asesinos de mujeres son extranjeros. La Fiscalía de Vizcaya advierte que el 64% de detenidos por delitos de carácter sexual en esa demarcación son extranjeros. La Generalitat reconoce que el 70% de los reclusos menores de treinta años internos en cárceles catalanas son extranjeros. Así suma y sigue. De remate el propio Gobierno -en el Informe de Seguridad Nacional aprobado por Consejo de Ministros- establece que la emigración ilegal es la tercera amenaza más grave para España. Entonces por qué mienten. Las cosas claras.