Situación límite. España atónita. La cloaca sanchista rebosa. Infecta. Nauseabunda. Pura mafia. Una auténtica organización criminal. Actuando como tal. Sin tapujos. Solo faltaba saber hasta ... qué punto concreto. Pues bien, comprobado ahora al quedar descubierto el más bajo eslabón de la cadena. Las oscuras maniobras llevadas a cabo por una fontanera de Ferraz. Individua dedicada a intentar obtener trapos sucios contra la principal unidad operativa de la Guardia Civil. La UCO. Dice la tipa que siguiendo órdenes de arriba. Según está grabado. Ofreciendo impunidad a terceros. Asegurándoles que maneja fiscales y abogados. Un tinglado pestilente con el fin de proteger a Sánchez. Ante los casos de corrupción que le cercan. Esposa. Hermano. Gobierno. Partido. Basura por doquier. Así pues no cabe andarse con milongas. Como hace Feijóo. Que se limita a pedir a los socios del sanchismo su apoyo a una moción de censura. Hipotética. Porque el PP no la formula. Aduciendo que los números no dan para que triunfe. Y qué. Excusa baldía. Dilatoria. Lo que corresponde es mojarse. Ir de verdad a por todas. Registrarla en el Congreso. Abrir el debate. Demostrar que sí hay alternativa. Luego que cada cual se retrate. Igual que hizo Santiago Abascal. En dos ocasiones. Sabiendo que ningún grupo iba a respaldarle. Pero dando la cara. Leal a su compromiso con millones de españoles. Para no defraudarles. Como también hoy Vox lo haría de tener los treinta y cinco diputados necesarios para poder formalizarla. Urge pues que Feijóo deje de marear la perdiz. Convocar manifestaciones. Hacer declaraciones solemnes. Épicas. Rotundas. Todo eso no sirve de nada. Solo da balones de oxígeno a Sánchez. Aún peor, confunde. Desmoraliza. Crea incertidumbre en esa gran mayoría social harta de aguantar el desastre que supone este Gobierno miserable. Sectario. Inútil. Corrupto hasta las cachas. Españoles que exigen al PP actuar con coraje. Coherencia. Claridad. Firmeza. Como tiene acreditado Vox. Desde siempre. No -en cambio- Feijóo. Que sigue sin atreverse a hacer lo que toca. Romper sus pactos con Sánchez. Aquí y en Bruselas. Pasar de lo que diga Úrsula Von der Leyen y el Partido Popular Europeo. Que están sirviendo de apoyo real al autócrata. En definitiva, no es tiempo de milongas. Ni de esperar a verlas venir. España está en manos de una banda de delincuentes. Sánchez es un fulano amoral. Vengativo. Carente de escrúpulos. Dispuesto a lo que sea con tal de evitar que le echen o terminar sentado ante un juez. Por eso el deber ineludible de Feijóo es presentar la moción de censura. Ya. Sin más inútil demora.

