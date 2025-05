Peligro inminente

Compartir

Datos elocuentes. En 2024 llegaron ilegalmente a España 64.000 personas. De ellas, 43.000 a Canarias. En el primer trimestre de este año han ... sido 13.000. La mayoría -10.000- de nuevo a Canarias. España supera ya a Italia y Grecia en entradas por vía marítima. Es pues el destino preferencial de las mafias. Mientras a Sánchez lo único que se le ocurre es proceder al reparto forzoso de esos inmigrantes entre todas las comunidades autónomas. Que Vox rechaza. Porque la cuestión no es cómo se gestiona a los que han llegado sino cómo se les deporta de manera inmediata. Lo que el Gobierno no hace. Desde que Sánchez gobierna han entrado ilegalmente a España 330.000 personas. Solo se han ejecutado 18.000 órdenes de expulsión. Lo mismo sucede con los menores extranjeros no acompañados. En los últimos seis años han entrado cerca de 30.000. La gran mayoría marroquíes. El 6 de marzo de 2007 se firmó en Rabat el Acuerdo de Cooperación entre España y Marruecos para prevenir la inmigración ilegal de estos menores y proceder al retorno con sus padres o a instituciones de tutela en su país de origen. Ratificado en 2013. Sin embargo, en los últimos años no se ha materializado ninguna repatriación de menores a Marruecos. Según ha reconocido el propio Gobierno. Que sigue primando el efecto llamada. Hace poco -con el apoyo del PP- dio vía libre a una Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a 500.000 emigrantes. En 2023 hizo lo propio con 210.000. Tras la riada de Valencia el Consejo de Ministros regularizó a 26.000 que residían en los pueblos afectados. Esta misma semana entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería. Que reduce al máximo los requisitos de 'arraigo' lo que ha de facilitar la regularización. Será masiva. A su vez el Gobierno ha anunciado que va a realizar otra excepcional de 900.000 inmigrantes. Durante el próximo trienio. Trescientos mil por año. Todo ello teniendo en cuenta que hoy viven en España más de nueve millones de extranjeros. Cifra que representa el 18'5 por cien del total de la población habitante. Un porcentaje que es de los más altos de la Unión Europea. Además -en el tiempo que lleva Sánchez en Moncloa- la población extranjera en España ha aumentado en 2'7 millones y el número de españoles ha descendido en 621.000. Es decir, estamos ante un proceso de sustitución demográfica que a la larga comporta también un proceso de sustitución cultural. De seguir esta tendencia -ha dicho un conocido sociólogo- a partir de 2045 habrá en España más extranjeros que españoles. Peligro inminente. La identidad nacional se va al garete. Herencia de Sánchez. Hay que impedirlo. Echándole.

