Imágenes suicidas

Sánchez sostiene que agotará la legislatura. Y que va a ser el candidato del PSOE en 2027. Sin duda lo intentará. Cueste lo que cueste. ... Y si lo logra procurará que esas elecciones se celebren en un clima de anormalidad. Aunque conviene no olvidar que siempre acaba haciendo lo contrario de cuanto dijo. No gobernar con Podemos. No pactar con Bildu. No indultar a los golpistas catalanes. No conceder la amnistía. Un largo etcétera. Por eso hará lo mismo respecto a cuando le conviene decidir la convocatoria electoral. Teniendo en cuenta que le queda muy poco margen de maniobra. Ni siquiera el seguir plegándose al chantaje carroñero de sus socios buitre. Especialmente el que ha ejercido Puigdemont desde el principio. Un bufón delincuente. Prófugo de la Justicia. Que ahora está a punto de romper su entente con el autócrata. Tras lo ocurrido el martes en el Congreso. Al rechazar la Cámara entregar las competencias de emigración a Cataluña. Como exigía Junts. Además, convencido ya que no podrá volver a España sin pasar por la cárcel. Por no serle de aplicación los beneficios de la amnistía. Y porque es evidente que Sánchez ha perdido el control de aquella mayoría parlamentaria de ocasión que le aupó a la presidencia. Con Podemos tratando de forzar elecciones. Queriéndose aprovechar de la caída abismal de Sumar. Como queda patente en todas las encuestas. Sin embargo existe una derivada aún más contundente. Grave. El riesgo para Sánchez proviene de la Justicia. A tenor de los casos de corrupción de su mujer y su hermano. Que será sentado en el banquillo. Decisión irrecurrible adoptada esta semana por la Audiencia Provincial de Badajoz. También Begoña Gómez está a punto. Incluso pudiendo llegar a ser juzgada por un jurado popular. De modo que Sánchez no puede ir a elecciones una vez se hayan sustanciado esos procesos. Que lo serán aproximadamente en el entorno de los dos últimos meses de este año o primeros del próximo. Con la carga demoledora que ambos conllevan para el futuro del sanchismo. Como el del Fiscal General del Estado. Amén de la evolución que tengan los casos Koldo, Ábalos, Cerdán, Aldama y los que puedan surgir vinculados a ellos. De manera que la única forma que tiene Sánchez de evitarse ese alud de imágenes suicidas es ir a elecciones antes que dichos procesos judiciales tengan lugar. Circunstancia factible pues en España existe la costumbre de paralizar -durante el periodo electoral- la celebración de aquellos juicios capaces de influir en el resultado de las urnas. Así que la decisión de disolver puede ser cosa de fechas. Solo es cuestión de encajarlas a tal fin.

