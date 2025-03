Comenta Compartir

Una vez más. Inaceptable. Como viene sucediendo desde 2023. Tampoco este año habrá Presupuestos Generales del Estado. Sánchez ha decidido no enviarlos al Congreso. Dice ... la ministra portavoz que sería hacerle perder el tiempo a la Cámara. Esto es, reconoce implícitamente que el Gobierno carece de los apoyos precisos para lograr sacarlos adelante. Aunque la Constitución es taxativa al respecto. Impone a aquel la obligación de presentar en las Cortes -tres meses antes de concluir cada año- el Proyecto de Ley de Presupuestos que ha de regir en el siguiente ejercicio. Sin quedar condicionado el cumplimiento de ese imperativo a que el Gobierno tenga el número de votos que le permita aprobarlos. De modo que Sánchez vuelve a las andadas. Usando el método habitual que le es propio. Lo mismo que hizo con la amnistía. Pisotear la Constitución. Cada vez que le viene en gana. Como si estuviera exento del deber de cumplirla. Encima, haciendo gala de un insultante cinismo. Porque se olvida de aquello que dijo en su momento. Tajante. Que un Gobierno sin Presupuestos no tiene más remedio que convocar elecciones. Más todavía dada la tesitura en la que Sánchez ahora se encuentra. Sin disponer de la estabilidad precisa que da contar con el respaldo del Congreso. Porque ya no existe en realidad aquella mayoría artificial que urdió para ser investido presidente. Encima también su Gobierno está roto. La extrema izquierda de Sumar va por libre. Tirada al monte. Por ejemplo, pidiendo que España salga de la OTAN. Votando a su aire en cada sesión parlamentaria. Solo faltaba observar la imagen suicida de esta semana. Ver a Otegi y Puigdemont juntos en Waterloo. Urdiendo más exigencias. El primero, un tipejo condenado por pertenencia a ETA. El otro, un delincuente prófugo. Dos fulanos que deberían estar en la cárcel. Sin embargo, son los que hoy manejan a Sánchez. Le imponen sus condiciones. Para que trague con ellas. Si es que quiere seguir en Moncloa. Y lo hará tantas veces como le urja. A costa de la unidad, la soberanía, la cohesión y el interés nacional. Minando la democracia y la libertad. Emponzoñando la convivencia. Arruinando a los españoles. Que soportan impuestos asfixiantes. Salarios bajos. Precios al alza. Delincuencia importada. Mientras el Gobierno dilapida el dinero público. De forma indecente. Frívola. Sectaria. Igual que el tono usado por Sánchez el miércoles. En su comparecencia ante el Congreso para hablar del incremento del gasto militar. Chulo. Faltón. Mentiroso. El de siempre. Por eso a este individuo solo cabe plantearle una oposición frontal. A fondo. Firme. Sin tregua. Como la hace Vox. A ver si Feijóo al fin lo entiende.

