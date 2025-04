Compartir

Mañana estará en Valencia Santiago Abascal. Ante más de 2.300 personas que han adquirido su ticket y llenarán el Pabellón 7 de la Fira ... de Mostres. Un acto multitudinario que acredita el crecimiento imparable de Vox. Aquí y en toda España. Porque esta es la hora de los patriotas. Del sentido común. Para ganar un futuro mejor. Vox es una alternativa patriótica, democrática y social. Asentada en principios e ideas claras. Firmes. Defendidas sin miedo a nada ni a nadie. Vox dice que España es una gran Nación de la que hay que sentirse orgullosos. Como también de su Historia. Vox dice que la ley no debe permitir partidos que busquen la ruptura de la unidad patria. Que hay que garantizar la libertad de hablar y aprender en español. Que es preciso proteger las tradiciones que nos unen. Vox dice que no se puede continuar asfixiando a las clases medias y trabajadoras con impuestos abusivos. Que España debe tener soberanía energética explotando sus propios recursos naturales. Que es preciso dar apoyo a nuestros productos industriales y agrícolas frente a la competencia desleal de terceros. Que urge tener ya un Plan Nacional del Agua. Capaz de asegurar su uso sostenible,eficiente y solidario. Que es esencial cuidar el medio ambiente de manera eficaz. Lejos de cualquier fanatismo perverso. Radical. Tendencioso. Vox dice que las instituciones públicas deben reducir el gasto político estéril. Boato. Asesores. Subvenciones. Cerrar chiringuitos ideológicos y clientelares. Vox dice que el viejo bipartidismo ha de olvidarse de manosear la Justicia. Que es imprescindible tener un sistema sanitario y educativo público común a toda España. Que los padres han de tener garantizado su derecho a elegir la educación de sus hijos. Que es vital fomentar la natalidad y apoyar de verdad a la familia. Vox dice que es preciso ayudar a los inmigrantes que han entrado en España cumpliendo la ley y desean integrarse entre nosotros. Dice -sin embargo- que aquellos que lo hacen ilegalmente deben ser devueltos a sus países de origen. Más aún los menores que llegan solos. Dice que hay que reforzar la vigilancia en nuestras fronteras. Que no quiere que en España se impongan culturas que denigran a la mujer. Que hay que endurecer las penas a los criminales. Que por eso violadores y pederastas han de cumplir prisión permanente. Que la policía y la Guardia Civil deben tener más medios. Que los okupas han de ser expulsados de inmediato. Vox dice que hombres y mujeres han de ser iguales en el trato ante la ley. Que la ideología de género es una patraña. Que nadie puede ser jamás discriminado en base a su condición sexual. En definitiva, Vox es la voz de la calle.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión