Estrategia diabólica

Santiago Abascal lo viene advirtiendo. Desde hace tiempo. "Lo peor de Sánchez está por ver ". Aunque lo ocurrido hasta la fecha sea harto escandaloso. Insoportable. ... Ruin. Pestilente. Inaudito en cualquier democracia europea. Corrupción. Mafia criminal instalada en el corazón del Estado,del PSOE y en el entorno familiar del autócrata. Asalto a las instituciones. Quiebra de la separación de poderes. Ruptura del principio de igualdad. Amnistía ilegal. Fraudulenta. Cesión continua a las exigencias corrosivas de golpistas,separatistas y bilduetarras. La extrema izquierda comunista sentada en el Consejo de Ministros. Desprecio al pluralismo social. A los jueces. A la prensa libre. Hipocresía. Mentiras. Soberbia. Prepotencia. Cinismo. Destrozando la imagen de España en el mundo. Pues bien,lo dicho por el líder de Vox ha quedado demostrado. Y cabe esperar más todavía. Porque Sánchez ha decidido azuzar la violencia física. Como herramienta de respuesta. Frente a la oposición. Igual que hace Maduro. Acentuando también la verbal. Que ya viene ejerciendo contra todo aquel que no se somete. Ni calla. De modo que Sánchez ha emprendido la senda de una estrategia diabolica. Miserable. A la que ha dado luz verde con ocasión del final de la Vuelta Ciclista a España. El pasado domingo en Madrid. Alentando él mismo una protesta truculenta. Orquestada desde Moncloa. En favor de los intereses propagandísticos de Hamas. Sabiendo que no iba a ser pacífica. Porque no queria que lo fuera. Buscando generar un grave problema de orden público. Tumultuario. Sin importarle el riesgo que tal circunstancia entrañaba para los miles de espectadores que iban a congregarse a lo largo del recorrido. Maniatando además a la Policía. A fin de facilitar el triunfo de la algarada. Que reportó veintitrés agentes heridos. Fruto de las agresiones ejercidas contra ellos. En definitiva,Sánchez ha entrado en una nueva fase. Esquizofrénica. Repugnante. Esto es,triturar la convivencia pacífica. Con la intención de amarrarse al poder. A toda costa. Promoviendo un clima de alteración de la normalidad en las calles. En pro de amedrentar a una parte de la sociedad española. Jugando con la amenaza de hacer que esa espiral vaya a más. Si los "fascistas" ganan las próximas elecciones. Que son para él y su banda los millones de compatriotas hartos del sanchismo. A los que la izquierda pretende maniatar por el miedo. Sin embargo no lo van a lograr. Porque Vox ha empezado la Reconquista de España. Firme. Vigorosa. Imparable. En pro de recuperar la soberanía. La seguridad. La prosperidad. La dignidad nacional. Así va a ser. Muy pronto. Seguro.

