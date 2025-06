Comenta Compartir

El colmo. No va más. Bajeza. Villanía. Cinismo. Un episodio siniestro. Vil. Repugnante. Ministros dando pábulo a una mentira acreditada. Plenamente. Manejándola para acusar a ... un antiguo miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Imputándole pretender colocar una bomba lapa al Presidente del Gobierno. Cuando ya se sabía que la historia de marras era falsa. Puesta en circulación por un diario digital de la órbita sanchista. Desmentida a continuación por otros medios periodísticos. Que acreditaron cómo en aquel se había manipulado la transcripción del diálogo reflejado en una conversación grabada. Pues bien a Montero, Alegria y Óscar López les dio igual que el asunto no fuera verdad. Se lanzaron en tromba a sabiendas de lo que hacían. Para victimizar a Sánchez. Con total desvergüenza. Encima, una semana después el trío sigue negándose a rectificar el bulo que propagaron. Otro ejemplo manifiesto de la gentuza que emponzoña la vida pública española. El rostro del sanchismo sin máscara. Ese tinglado infecto que huele cada vez más a podrido. Moribundo. Una banda criminal capaz de lo que sea a fin de capear la ola de escándalos que crece a su alrededor. Solo faltaba añadir las patéticas andanzas de la tal Leire Díez. Fontanera de Ferraz. Conectada con las más altas instancias del aparato socialista. A la que el PSOE ni tan siquiera se ha atrevido a expulsar. No vaya a ser que cante cuanto sabe. Una tipa que se pavonea ufana ante la prensa pero de la que nadie habla en el Gobierno. Ni Sánchez. Ni Marlaska. Ni la directora general de la Guardia Civil. Que mantuvo reuniones con ella en su despacho oficial. Cuando esta individua andaba ya ocupada en tratar de liquidar al teniente coronel jefe de la unidad de delitos económicos. El que dirige las investigaciones que afectan al entorno de Sánchez. Familiar y político. Esas que acabarán sentando al autócrata ante un juez. Como ha dicho Santiago Abascal «el Gobierno es un circo de chorizos,sicarios y cloacas». No vale pues andarse con milongas. Que sigue siendo el viejo error exasperante del Partido Popular. Ayer, reuniéndose a negociar con Sánchez en la Conferencia de Presidentes. Después de haber asegurado que Sánchez es la mafia. En cambio, mañana domingo manifestándose contra él en Madrid. Pues no. A la mafia ni agua. Basta ya de engañar a la opinión pública. Basta ya de aguantar las inútiles veleidades de Feijóo con este fulano miserable. Estafador. Amoral. Es hora de accion. Claridad. Coherencia. Plantar cara. Lo que solo Vox hace. Firme. Sin miedo a nada ni a nadie. Leal a su palabra. Fiel al servicio de España.

