Diagnóstico inapelable

Primero fue la amnistía. Avalada por la sumisa facción mayoritaria del Tribunal Constitucional. La que está al servicio de la mafia gobernante. Gracias a la ... colaboración del Partido Popular. Que pacto con el PSOE la renovación de aquel. También la presidencia de Conde Pumpido. Ahora Sánchez ha dado un paso más. La financiación singular de Cataluña. Es decir, la quiebra absoluta del principio de igualdad. La Generalitat recaudará todos los impuestos. Tendrá Hacienda propia. Son estas las dos grandes facturas iniciales que el autócrata está teniendo que pagar. A los golpistas del 'procés'. Para que sigan dándole apoyo. La amnistía a Puigdemont. El cupo fiscal a Esquerra. Luego vendrá un cobro definitivo. El referéndum de autodeterminación. Porque el servil Conde Pumpido se las apañará para dictaminar que cabe en la Constitución. Seguro. Así que el diagnóstico es inapelable. Obvio. La traición de Sánchez está cargándose España. Evidencia manifiesta. Rotunda. Inquietante. Vendiéndola a aquellos que se dicen enemigos de la Nación. Solo por prolongar un rato más su amarre al poder. Miserable. No cabe pues mayor corrupción. Que encima el sanchismo trata de tapar arteramente a base de propaganda. Distorsionando la causa de ciertos conflictos que surgen de forma espontánea. Por ejemplo, esos cuyo origen está en la política nefasta de fronteras abiertas llevada a cabo -desde hace años- por los sucesivos Gobiernos del bipartidismo. Acentuadas ahora aún más por el de Sánchez. Es lo que ha pasado en Torre Pacheco. Una situación de fondo semejante a la que padecen muchos otros pueblos y barrios españoles. Golpeados por la delincuencia que genera la inmigración ilegal y la falta de una respuesta preventiva adecuada del Ministerio de Interior. Robos, palizas, peleas, ocupación, violaciones. A diario. Esto es, miedo y tensión vecinal. Crecientes. Aunque se empeñe en negarlo el hipócrita discurso buenista expandido por quienes no sufren tal inseguridad en su cómoda vida cotidiana. Monserga falaz cacareada por la prensa adicta del sanchismo y una legión de opinantes paniaguados. Blanqueando a los delincuentes y culpabilizando a sus víctimas. Pretendiendo hacer creer que el conflicto ciudadano es un montaje xenófobo alentado por la extrema derecha. Sin embargo, semejante falacia ya no cala en la opinión pública. La inmensa mayoría social comparte hoy lo que Vox viene afirmando desde hace años. Inmigración legal,deseosa de integrarse,trabajar y cumplir nuestras leyes,sí. Los que entran de manera ilegal, a delinquir y tratar de imponer sus costumbres, no. Esos fuera de España. De inmediato. Por supuesto.

