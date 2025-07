Derrumbe inminente

Comenta Compartir

Sánchez ha vuelto a hacerlo. Era de esperar. Otra vez ha intentado reírse de todos los españoles. Como siempre. Sin recato. Abiertamente. Tras tardar casi ... un mes en ir a dar explicaciones al Congreso. Sobre la corrupción pestilente en la que anda envuelto el PSOE y el Gobierno. También su parentela. La 'catedrática' cónyuge y el hermano músico. Ese que afirmó ante la juez que no sabía dónde tenía la oficina. Ni en qué consistía su trabajo. Quedándose el tío tan ancho. Pues Sánchez, lo mismo. Tal para cual. Este miércoles subió a la tribuna de oradores para asegurar que lo de Koldo, Ábalos y Cerdán no iba con él. Que nada sabía. Como tampoco del fulano baboso que circulaba por Moncloa acosando a mujeres. El tipo al que estuvo a punto de nombrar adjunto a la secretaria de organización del partido. Tras formar parte del Gabinete de Presidencia. Desde hace siete años. O sea, un íntimo y directo colaborador del autócrata. Es decir, de entrada Sánchez volvió a hacerse la víctima. Pobre. Que estaba muy dolido. Y que pedía perdón. Por haber confiado en quien no debía. Pero que ya está. Fin del asunto. Pasando -a continuación- al tono barriobajero y chulangano que le es habitual. Que aquí los corruptos son los del Partido Popular. Así que ya puesto en faena también le ajustó cuentas a Felipe González. Recordando que en su Gobierno tuvo igualmente líos de corrupción. Muchos. Concluyendo además que Zapatero y él son los gobernantes más limpios de los últimos cuarenta años. Encima casi agrega que España aún tiene que darle las gracias. Por no haber dimitido. Que lo pensó. Que era la solución más sencilla. Para él y su familia. Pero que no. Que reflexiono. Que tirar la toalla no es nunca una opción. Sobre todo vista la gran labor que está haciendo este Gobierno. Progresista. Verde. Feminista. La envidia del mundo mundial. De modo que por eso él se sacrifica y sigue al timón. Acabó anunciando que tiene un plan de lucha contra la corrupción. Quince medidas. Más tomadura de pelo. Porque aquí el único plan eficaz es el que le ha desnudado. Jueces independientes. Guardia Civil. Prensa libre. Como le recordó Santiago Abascal. En definitiva, lo cierto es que Sánchez está contra las cuerdas. Sostenido en precario por una banda de buitres carroñeros. Esos que aún le mantienen. Para seguir sacando tajada. Hasta el último instante. Sumar. Esquerra. Junts. Bildu. El PNV. Sin embargo, esta repugnante mafia ya se tambalea. Derrumbe inminente. Una inmensa mayoría social exige tomar la palabra. Pasar página. En las urnas. Cuanto antes. Para tener una España nueva. Libre. Gobernada por ideas y personas decentes.

