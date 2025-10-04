Compartir

Esto no aguanta. España necesita un nuevo rumbo. De manera inmediata. Ya. Urgente. Para recuperar la soberania. La seguridad. La libertad. La prosperidad. La dignidad ... patria. Un lugar respetado en el mundo. Defendiendo su identidad y el porvenir que los españoles merecen. Muy distinto al que supone el declive ruinoso causado por las políticas del bipartidismo. Suscritas por PSOE y PP durante décadas. Que es lo que aspiran a seguir llevando a cabo. Si pueden. Tras las próximas elecciones generales. Con Feijóo más deseosos de pactar con el PSOE que con Vox. Lo está demostrando. Aunque Sánchez se haya convertido en el gran obstáculo que dificulta el desarrollo actual de esa entente bipartita. Acuerdo que -en cambio- sí continúa aplicándose en Bruselas. Alli socialistas y populares comparten poder en la Comisión Europea. Gestando normas y medidas funestas para millones de compatriotas. Asfixiados por ellas. Los agricultores. Los trabajadores. Los jóvenes. Las clases medias. Directivas calamitosas que además buscan imponer un pensamiento globalista. Único. Perverso. Corrosivo. Sobre ejes concretos. Demoledores. A saber. El fanatismo climático. El ecologismo sectario. El feminismo excluyente. La multiculturalidad. Esa nefasta Agenda 2030 que es una amenaza para el futuro de Occidente. Así que conviene tener claras las cosas. Para no dejarse engañar hoy. Ni lamentarse después. Solo Vox puede cambiar la inquietante realidad nacional. Que es lo que reclama la inmensa mayoría de la sociedad española. Harta de monsergas. Estafada por el sanchismo. Víctima de un tipo sin escrúpulos al que solo le importa él mismo. Por eso es preciso tener claro que el Partido Popular no es fiable. Porque se mueve a golpe de encuestas. Porque es incapaz de actuar sin complejos. Porque termina siempre rendido ante el miedo a ser tachado de esto o aquello. Por eso nunca será capaz de encarar de verdad la lucha contra a fondo todos los desmanes provocados por la mafia sanchista. Como la invasión migratoria ilegal que España padece. Esa que PP y PSOE han promovido durante años. Y continúan haciéndolo. Por más que Feijóo pretenda aparentar una firmeza impostada. Falaz. Sazonada además de mentiras miserables. Viles. Repugnantes. Por ejemplo, lo ocurrido la semana pasada en Murcia. Afirmando que Abascal pretende tirar a todos los inmigrantes al mar. Sin embargo, da igual lo que unos y otros digan. Vox no pierde el tiempo enredándose en polémicas necias. Inútiles. Sale a ganar. Y lo hará. Para que España consiga volver a ser ella misma. Unida. Fuerte. Limpia de tibios, charlatanes, mentecatos y corruptos.

