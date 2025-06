Cuenta atrás

Comenta Compartir

El sanchismo está liquidado. Agónico. En fase terminal. Con la suerte última de Sánchez dependiente de Koldo, Ábalos y Cerdán. Si cualquiera de ellos decide ... colaborar con la Fiscalía. Que parece que sí. Para aliviar el grave horizonte penal que tienen por delante. Aportando pues evidencias que incumban directamente al propio Sánchez. Mientras este trata de resistir. Frente a la realidad aplastante que le cerca. Yendo de un discurso lacrimógeno primero a otro desafiante ahora. Lo que solo acredita desconcierto y miedo. Pánico a acabar sentado ante un juez. Que va a ser su destino indefectible. Antes o después. De momento sostenido aún por sus socios buitre. Comunistas, golpistas, separatistas y bilduetarras. Convertidos en cómplices de la corrupción sanchista. Aunque digan que están contra ella. Pues no. Fin de de ciclo. Millones de españoles están hartos. Hartos de aguantar el cinismo, la petulancia y la hipocresía de Sánchez. Hartos de su postureo insultante. Hartos de la estafa y el peligro para la democracia que representa este Gobierno corrupto. Amoral. Traidor. Indecente. Como Santiago Abascal le dijo cara a cara a Sánchez. El miércoles en el Congreso. De modo que esto no tiene ya vuelta de hoja. Sánchez está acabado. Lo sabe. Por eso se niega a convocar elecciones. Que es la salida que España le exige. Porque la legislatura está ya definitivamente muerta. Sin Presupuestos Generales del Estado. Sin mayoría parlamentaria estable que sustente al Gobierno. Además, la tropa decadente de Sumar yendo a su aire en el Consejo de Ministros. Solo faltaba la puntilla que supone la existencia de esa organización criminal instalada en el seno del Gobierno y del PSOE. Dedicada a cobrar comisiones por adjudicacion de obra pública y a otros menesteres repugnantes. Y lo que queda por salir. ¿Financiación ilegal del PSOE? ¿Más dirigentes y ex dirigentes socialistas implicados? ¿Dinero en el extranjero?.¿Negocios en Venezuela, Marruecos, China o República Dominicana? Un terremoto político que encima Sánchez se atreve a calificar de «anécdota». Cuando en cualquier otro país un escándalo semejante hubiera supuesto la caída inmediata del Gobierno. Aquí -en cambio- la mafia del sanchismo cree todavía que puede capear el temporal. A base de mentiras. Demagogia. Infundios. La táctica absurda del «y tú más». Miserable. Argumentario ramplón. Pero no. Esto estalla sin remedio. En cualquier momento una nueva revelación hará saltar definitivamente por los aires el sucio tinglado sobre el que aquella se asienta. Un pronóstico incuestionable. A plazo fijo. La caída de Sánchez es inminente. Seguro. Ha comenzado la cuenta atrás.

