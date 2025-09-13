Comenta Compartir

Clamor que crece. Apabullante. Millones de españoles. Cada vez más. Hartos de Sánchez. Un tipo sin escrúpulos. Hartos de la corrupción. Esa que señala al ... Gobierno. Al PSOE. Al entorno familiar de Sánchez. Inaceptable. Hartos de la degradación institucional. A la que también ha contribuido el Partido Popular. Cediendo. Pactando con Sánchez. Por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Incluida la presidencia de Conde Pumpido. Hartos de aguantar el discurso triunfalista de la propaganda oficial. Insultante. Ajeno a la realidad cotidiana que viven las clases medias y trabajadoras. Una realidad dura. Difícil. Inseguridad en los barrios por la delincuencia que genera la inmigración ilegal. Precios altos. Sueldos bajos. Impuestos abusivos. Empleo precario. Servicios públicos deteriorados. Carestia de vivienda. Falta de horizontes para los jóvenes. Hartos -por supuesto- de la desvergüenza sectaria que Sánchez ha instalado en la política española. Porque es inaceptable que el Fiscal General del Estado se mantenga en su puesto. Cuando el Tribunal Supremo acaba de sentarle en el banquillo. Intolerable que Televisión Española sea un altavoz furibundo puesto al servicio exclusivo del sanchismo. De forma descarada. En suma, hartos de las mentiras, la prepotencia y la traición de Sánchez. Urge pues acabar con el envilecimiento vomitivo de la política que este individuo representa. Hace falta aire nuevo. España necesita un Gobierno decente. Que garantice la unidad nacional. El principio de igualdad. La separación de poderes. El Estado de Derecho. La convivencia. La seguridad en las calles. La libertad. Un Gobierno que le permita a España recuperar su lugar respetado en el mundo. El que hoy ha perdido por culpa de Sánchez. Ejerciente de vocero de Hamas. De Caballo de Troya de China en Europa. De valedor de todas las criminales narcodictaduras bolivarianas. Un Gobierno fuerte que no dependa de someterse al chantaje de un delincuente prófugo de la Justicia. El tal Puigdemont. Que lo es por mucho que el PP pretenda blanquearle bobamente. Inaudito. Un Gobierno que no se someta a las exigencias del nacionalismo carca. Ni de los separatistas. Ni de los herederos politicos de ETA. Como hoy sucede. Un Gobierno en el que la extrema izquierda comunista no esté sentada en el Consejo de Ministros. En definitiva, un Gobierno patriota que defienda siempre el interés general. Para recuperar la dignidad nacional. La democracia. El imperio de la Ley. El orden. En pro de alcanzar un futuro mejor. Así va a ser. Muy pronto. Por decisión de las urnas. Encabezado por Vox.

