Compartir

Es preciso recordarlo. Más que cualquier otro día. Porque mañana es doce de Octubre. Fiesta Nacional. Asi pues conviene reiterar una afirmación inapelable. Rotunda. Dicha ... a modo de aviso a navegantes. Esto es, que nadie va a lograr que España desaparezca. Por mucho que se empeñen unos cuantos necios. Vociferantes. Enardecidos. Esos que pululan abiertamente contra ella. Los de siempre. Separatistas. Bilduetarras. La extrema izquierda comunista. Cursi. Estrambótica. A la que Sánchez ha sentado en el Consejo de Ministros. De modo que ténganlo claro todos ellos. España está por encima de cuantos quieren romperla. Dotada del vigor de su presencia inveterada. Sólida. Fértil. Reflejo de un devenir espléndido. Grandioso. Primero en la forja de su esencia. Impresa del legado de Roma. Cristiana. Luego consiguiendo liberarse del yugo musulmán. Vertebrando un gran Reino. Tras culminar la Reconquista. Saliendo después a civilizar pueblos. Creando naciones. Expandiendo su idioma a lo largo del mundo. Dando a este una cultura universal. Por eso España sigue siendo y será un proyecto sugestivo de vida en común. Realidad esta imposible de quebrar. Aunque hoy operen contra ella sucios enjuagues políticos. Miserables. Rastreros. Felones. Esos que ahora Sánchez perpetra. Dispuesto a entregar cuanto le sea preciso. Para no perder comba. La unidad, la soberanía y la identidad de la Nación. Trapicheando al efecto con Puigdemont, Junqueras y Otegui. Sometiéndose a intereses globalistas. Fomentando una invasión migratoria ilegal. De masiva procedencia islámica. Que trata de imponer sus costumbres. Peligro inquietante. Cuando además Sánchez pretende también romper la concordia entre españoles. De modo vil. Infame. Resucitando la ira fratricida. La que España enterró hace décadas. Con la Constitución de 1978. Expresión manifiesta de una firme voluntad de reconciliación nacional. En pro de asegurar un porvenir en paz. Que ahora Sánchez -como antes Zapatero- está empeñando en enturbiar. Creyendo que puede arañar votos en el cultivo del odio. La mentira. El manoseo sectario de la Historia. Así que es tiempo de lograr que España avance. Orgullosa de su ser. Valiente. Dispuesta a liberarse ya de Sánchez y sus secuaces. Liquidar la corrupción política, económica y moral del sanchismo. Recuperar la democracia. La convivencia. La libertad. El Estado de Derecho. La separación de poderes. El principio de igualdad. Urge tener un Gobierno decente. Fuerte. Cabal. Patriota. Que sirva a España con entera lealtad. Ese que -muy pronto- Vox será.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión