Compartir

La idea de unidad está tan inscrita en el ADN de Valencia que la estrofa célebre de su himno ('Tots a una veu') ha arraigado ... en la identidad colectiva con la fuerza propia de los símbolos más queridos. Es una evidencia muy prolongada en el tiempo pero que no resulta ocioso recordar precisamente en estos días de división ciudadana, en vísperas de un 9 d'Octubre que debería estar presidido por ese mismo espíritu de fraternidad. Más allá de la legítima discrepancia ideológica, enriquecedora siempre que se disuelva por cauces pacíficos, la festividad que la Comunitat conmemora el jueves debería contagiarse del clima de 'germanor' que este domingo triunfó en la plaza de la Virgen. Un canto al compromiso común en favor de una tierra malherida hace un año, que merece como ninguna que el sentido constructivo impere en las instituciones y en quienes las dirigen, así como en el discurso partidista. También entre la ciudadanía. Los versos de la inmortal obra de Serrano y Tous que nos animan a los valencianos «alçar-se en peu» deberían ser el código que el conjunto de la sociedad respete. Que nuestro himno sea de verdad un himno para toda Valencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión