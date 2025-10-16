Los vídeos de la dana

Compartir

Un año después de la dana, el fango se remueve con pala como si fuera una gran taza de chocolate. Hace tiempo que el barro ... político sepultó el dolor y todos buscan un sálvese quien pueda con el único objetivo de atacar al rival. Durante las últimas semanas han florecido los vídeos del día de autos, a los que se les ha dado categoría de palabra de Dios sin enmarcarlos en su contexto. Cada declaración, sin profundizar más allá, es carne de titular. No seré yo quien defienda la labor del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que no estuvo a la altura de su cargo el 29 de octubre pero tampoco seré yo quien se posicione del lado del Gobierno, Bernabé, Polo y compañía que, a mis ojos de afectado, tienen un alto grado de responsabilidad por silencio y omisión, aunque la magistrada Ruiz Tobarra se empeñe en que se vayan de rositas. En uno de esos vídeos, como se ha cincelado a golpe de titular, se concluye que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sabía sobre las 13.45 horas que la situación en el barranco del Poyo era preocupante y que, a pesar de todo, mantuvo su agenda de trabajo con comida incluida. Es cierto que Mazón lo sabía, de la misma manera que lo tenía que saber la delegada del Gobierno, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, los alcaldes de todos los pueblos afectados aguas abajo de la rambla y, al menos, los vecinos que a esa hora hubieran leído los medios de comunicación, entre ellos LAS PROVINCIAS, que ya informaban de la alerta hidrológica en la rambla de Poyo después de que saltara el aforo de Riba-roja, donde a las 12:20 se emitió un aviso por un caudal de 264 metros cúbicos por segundo -la alerta se lanza por encima de los 150-. Además, durante la mañana circularon imágenes del agua llegando al Poyo en los términos de Catarroja y Paiporta y desde primera hora ya se habían reportado desbordamientos en Chiva, donde el Poyo se llama Gayo. El hecho de que Mazón supiera a las 13:45 horas que la situación del barranco era preocupante se ha tomado casi como el descubrimiento de la pólvora, especialmente en el ámbito mesetario donde en algunos casos se opina sin haberse manchado de barro la suela del zapato. El problema de Mazón no es que supiera la situación del Poyo antes de su almuerzo, porque para rizar el rizo, a esa alerta le sucedieron tres correos más de la Confederación Hidrográfica del Júcar con bajadas sucesivas del caudal en Riba-roja hasta los 30 metros cúbicos por segundo. Lo que era una alerta dejó de serlo con los datos en la mano. El gran problema de Mazón fue Utiel, donde nunca se desplazó, aunque muchos se empeñen en que el punto clave fue el Poyo. El jefe del Consell a las tres tenía que haber suspendido la comida por cargo y responsabilidad porque ese hubiera sido su gran argumento para exigir responsabilidades a Gobierno, Aemet y Confederación, que también llegaron tarde a todos sus cometidos.

