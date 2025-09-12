Compartir

Cuando hay miedo, la gestión pública cojea. Esta semana, con las previsiones de Aemet, se han visto las costuras de unas administraciones públicas, léase Generalitat ... y Gobierno, que han hecho florecer el exceso y la chapuza a partes iguales. Por pasos, vamos primero con el Consell. La imagen del presidente Carlos Mazón viendo una rama rota el martes por la noche en una localidad de la Vega Baja no es más que purgar parte de un pasado reciente y tortuoso. A principios de esta semana, más de 200.000 alumnos de Alicante se quedaron en casa por un episodio veraniego de tormentas que no mereció ni una alerta roja por parte de Aemet. En las últimas 96 horas, el municipio que más agua ha recogido ha sido Sella con 78 litros por metro cuadrado, una cantidad importante pero nunca fuera de lo normal. La alerta naranja sirvió para convocar Cecopis de urgencia, notas de prensa de prevención extrema y fotografías más cercana al postureo climático que a la situación real. Conclusión: segundo día de colegio y todos en casa. El miedo es la debilidad de la gestión y la virtud sólo está en la capacidad de liderazgo para tomar las decisiones adecuadas. El defecto de la dana derivó en 228 muertos y el exceso por una alerta naranja en una psicosis colectiva como la antesala del fin del mundo. La publicidad de las actuaciones no es más que evidenciar que antes no se actuó bien, el empeño por enmendar un error con decisiones que no se ajustan a la realidad que se vive. Ni se adoptaron hace un año ni se ejecutaron ahora. ¿Los alumnos de la Comunitat se van a pasar en casa medio curso escolar cada vez que haya una alerta naranja? Entonces, con la roja se deberían cerrar los trabajos, y con la negra, que es la propuesta de Gan Pampols, paralizar el mundo. 'Trellat'. El miedo de la Generalitat quizá tenga sentido por la inacción del Gobierno que, casi un año después de la dana, ha sido incapaz de dotar a la Comunitat Valenciana del mejor sistema de alertas para prevenir a la población. A un paso del otoño, la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha instalado el SAT, el instrumento más avanzado para tratar de evitar desastres como el del 29 de octubre. Por ahora, se mantiene el SAIH, un sistema obsoleto, obtuso y mentiroso. Esta semana, en plena psicosis por las lluvias, un camión estacionado junto al aforo de Riba-roja transformó su volumetría en un caudal superior a los 150 metros cúbicos por segundo, el límite que señala alerta roja por avenidas de agua. Una chapuza en toda regla, aunque la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y los suyos lo cuestionen. No han aprendido nada. No es de recibo que un año después de la dana el sistema no se haya modernizado y que los valencianos, otra vez, se queden a la intemperie, en este caso del miedo, porque las decisiones se van a tomar con la inseguridad de que no existe un método que permita evitar los errores del pasado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión