En la valla del edificio de LAS PROVINCIAS hay una jazminera huesuda y en flor. Estos días en los que salgo un poquito más tarde, ... el silencio del polígono industrial calma mi trayecto hacia el coche, cierro los ojos e inspiro como si fuera un aprendiz de Jean-Baptiste Grenouille en la novela de Süskind. Incluso arranco una flor y la pongo en mi nariz para no perder nada de su aroma. El otro día pensaba que hasta en los días en los que me no soporto ni yo, el jazmín me sirve de bálsamo para volver a casa harto y cansado pero en paz. En la puerta del chalé de mis abuelos, ubicado en una urbanización en la recta de la carretera de Bétera a Olocau, dos jazmineras envolvían los focos de la puerta de hierro de la entrada. La vuelta a casa, cada vez que cerraba, olía a jazmín. Y ese aroma era el de los veranos infinitos. El de los bocadillos de mi abuela con una sobredosis de nocilla más que merecida. El de guardar la portería en los partidos de fútbol en el frontón. El de los fines de semana eternos con Chache, Luis, Santi y mi hermano, que vino a ser mi primera pandilla de amigos como tal. El de Germán, que también era de esa pandilla, y que murió a los ocho años sin que nunca me haya olvidado de él. El de las salidas en bicicleta, con mi BMX California XR3 amarilla y azul, en la que quería ser Elliot llevando a ET. El de las noches de cartas y parchís de los míos y los vecinos. El de los hola y adiós para pillar el bocadillo para cenar. El de echar mano de la fruta en el árbol. El de Cati, la perra que sigue enterrada allí, detrás de la pared del frontón. El de los campamentos hechos con pinocha, ramas y piedras. El de los veranos con mi padre, al que vi poco y que se fue demasiado pronto. El de las visitas de mi madre, una vez en julio, para ver cómo nos iba en un lugar en el que no había ni teléfono fijo. El de mi hermano que no quiere ser mi hermano. El de la adolescencia, a los mandos de mi Suzuki Dr-Big amarilla, con el casco en el codo y la melena al viento. El de la unión con el resto de pandillas de Los Pinares y Brucar, para convertirnos de manera oficial en legión de chaleteros. El de las piedras al aire y las cabezas abiertas. El de las primeras cervezas en el bar Dinámico y las tardes de sábado en Cómic. El del primer beso de mi vida a una chica que pensé que sería para siempre y a la que nunca más volví a ver. El de los veranos en Trailer, después de dar una vuelta por Náquera. El de las fiestas en la parcela, donde su acera era el punto de encuentro en una época en la que no había whatsapp. El de la infancia que lleva de la mano la inocencia. El de la inconsciencia que alimenta la adolescencia. El aroma a felicidad. Un verano me fui de allí, apareció de repente la enfermedad de mi padre, se vendió aquel chalé y nunca más crucé la puerta ni para despedirme de la mimosa que plantaron cuando nací y que hoy está talada. Sólo me queda el olor a jazmín, el de la valla del periódico, solo, por la noche, en silencio, para calmar mis aguas bravas.

