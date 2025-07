El festivalódromo de Mazón

Compartir

Hace unos días, una persona que sabe de qué va el cotarro, me dijo: hay alcaldes del PP que no quieren que el presidente de ... la Generalitat vaya de visita a su pueblo. Mazón no suma sino que empieza a restar y cargos municipales no están dispuestos a cargar con broncas contagiosas y orquestadas que puedan hipotecar su futuro electoral a nivel local, que es donde se hace la madre de todas las políticas. El jefe del Consell, cuanto más lejos, mejor. Esto es algo que aprendieron de su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, que en su primera ronda por la zona cero de la dana se agarró a ese refrán de 'mejor solo que mal acompañado' para no ir de la mano del líder del PP valenciano. Unas horas después, casualidades de la vida, me mandó un guasap una de esas gargantas profundas que se desliza entre bambalinas para asegurarme que hace unos días hubo una comida entre Mazón y Pérez Llorca en la que, según esa misma fuente, este último le hizo ver al primero que no podía llegar al próximo 29 de octubre, primer aniversario de la tragedia, y que mañana ya es tarde. Dicen que en ese encuentro hubo más que una conversación porque Mazón trasladó que ni con agua caliente lo mueven del sillón. Los chascarrillos cuadran, especialmente en un momento en el que se palpa que la reconstrucción no avanza al ritmo esperado. Mientras Mazón anunciaba ayer que sus escudos verdes contarán con un festivalódromo para 40.000 personas como si Valencia estuviera para 'raves', en Chiva, en pleno kilómetro cero de la dana, sus gentes miraban al cielo y después a un barranco que en veinte minutos de tormenta devolvió al pueblo el runrún de la tragedia. Hace unos días el concejal Javier Tarín lanzaba al aire una advertencia de que se llegaba tarde, con el otoño a la vuelta de la esquina y con la meteorología perfilando simulacros en uno de los veranos más calurosos y raros de nuestras vidas. No habrá excusa que soporte un octubre malo. Aguas arriba de la rambla, en el polígono industrial, los empresarios calzaban botas de agua porque los deberes están sin hacer y La Pahilla es una laguna cada vez que chispea. «Han caído cuatro litros, si nos caen cien estamos jodidos», señalaba un veterano empresario en un grupo de guasap, al tiempo que otros llamaban a levantarse en armas cortando carreteras, «incluso la A3 si hace falta». Y así están los ánimos cada vez que se nubla el cielo, llueve y los charcos certifican que los males no están resueltos. El plan virtual de escudos verdes presentado por el presidente del Consell no es más que un acto de fe en uno de esos proyectos que, como tantos otros, son carne de 'pendrive'. Alguien debería decirle a Mazón que el cuerpo no está para merengue y que un festivalódromo no va a servir para aliviar las penas. Ahora mismo no es lo más importante ni para todos aquellos que no han podido volver a su casa ni para las familias de los 228 muertos.

